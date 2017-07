Weekend w Paryżu – co zobaczyć?

Paryż, miasto o powierzchni 105km², podzielone na 20 dzielnic, jest jednym najchętniej odwiedzanych miejsc na świecie. Warto je zwiedzić, choćby w trakcie jednego weekendu – przy odpowiednio rozplanowanej wycieczce można zobaczyć prawie wszystko na co ma się ochotę.

Zanim udamy się na weekendowy wypad do Paryża, warto zastanowić się, jakie doświadczenia chcemy z niego wynieść. Zbieranie informacji i planowanie trasy po tym wielkim mieście jest bardzo czasochłonne więc rozsądnie jest zwiedzać Paryż z przewodnikiem. Nawet na takiej zorganizowanej wycieczce warto wcześniej rozważyć na czym nam zależy i czasem urwać się na indywidualne oglądanie tego pięknego miasta.

Zwiedzenie kilku zabytków, takich jak Luwr, wieża Eiffla, Katedra Notre Dame, czy Bazylika Sacré-Cœur jest absolutną koniecznością. Do pierwszych dwóch najrozsądniej jest kupić bilety przez Internet, co znacznie skróci czas stania w kolejce po bilety. Dodatkowo, o ile nie jest się znawcą sztuki, Luwr warto zwiedzić w trybie przyspieszonym posługując się mapką dostępną za darmo przy kasach, która pokazuje wszystkie najważniejsze dzieła które się w nim znajdują – zajmuje to i tak około 2 do 3 godzin. Na Wieżę Eiffela z kolei warto poświęcić więcej czasu, ponieważ z jej szczytu widać bardzo dokładnie każdy element centrum Paryża. Ponadto można na chwilę usiąść tuż obok niej na Champ de Mars, gdzie w godzinach wieczornych pojawiają się sprzedawcy oferujący wino lub szampana – koniecznie trzeba się z nim targować, gdyż są w stanie obniżyć cenę nawet o 75%. Bazylikę Sacré-Cœur najlepiej zobaczyć chwilę przed zmierzchem. Ze schodów do niej prowadzących widać całe miasto, które właśnie o tej porze i po zmroku ma największy urok. Zarówno do niej jak i do Katedry Notre Dame wejście ani nie jest drogie, ani nie trzeba się liczyć z dużymi kolejkami do kas, zatem można je odwiedzić w dogodnym momencie.

Paryskie galerie sztuki, zwłaszcza Musée d’Orsay i Centre Georges Pompidou, są warte zobaczenia nawet jeśli nie interesujemy się sztuką. Znajdują się w centrum i sam spacer ulicami Paryża by do nich dotrzeć jest bezcenny. Warto owe spacery rozszerzyć o pokonanie Sekwany wzdłuż, oglądając stragany z używanymi książkami i starociami i pamiątkami.

Będąc w Paryżu, rzecz jasna nie można też ominąć Moulin Rouge i spacerów po Montmartre. Trzeba jedynie uważać, by nie znaleźć się tam samotnie po zmroku, ponieważ płeć piękną mogą tam spotkać gwizdania, nawoływania a czasem i nagabywanie. Drugą dzielnicą wartą zwiedzenia jest Montparnasse, w której mieszkali i tworzyli między innymi Hemingway, Fitzgerald czy Chagall.

Zieleń Paryża również jest imponująca. Promenade Plantée, pięciokilometrowa trasa kolejowa, której wiadukty zostały przemieniona w wielki ogród zwisający nad ulicami miasta. Pod częścią z nich znajdują się urokliwe kawiarenki, a wokół pełno jest rowerzystów czy paryżan odpoczywających na trawie. Innymi parkami w których warto na chwilkę przysiąść i zjeść kanapkę są Ogrody Luksemburskie i Ogrody Trocadero.

Jako łatwe i przyjemne zwiedzanie Paryża polecamy wycieczkę z ITAKĄ, która jest dobrze i rozsądnie zorganizowana, a przy okazji pozwoli na wchłonięcie atmosfery tego magicznego miasta.

