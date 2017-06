Wejdź na stronę i zagłosuj

PODKARPACIE. 16 inicjatyw z regionu czeka na wsparcie. Zostało już tylko kilka dni, aby wesprzeć rozwój najmłodszych!

„Dziecięca Akademia Marzeń”, „Magiczna Podłoga”, „Z Wiosłem w Ręce Poznamy Świat”, „Bym Widział, Dotykał, Czuł i Poznawał”, to kilka przykładów z 16 inicjatyw w regionie i spośród ponad 290 wyjątkowych projektów z całej Polski, zgłoszonych do konkursu grantowego „To dla mnie ważne”.

Pula grantów od Fundacji Aviva w tegorocznej edycji wynosi 300 000 zł. Najlepsze inicjatywy mają szanse wygrać nawet 50 000 zł na realizację marzeń dzieci. Wystarczy wejść na stronę todlamniewazne.pl i kliknąć na wybrany projekt w okolicy! Trzeba się spieszyć.

Do 11 czerwca trwa internetowe głosowanie na stronie www.todlamniewazne.pl. Każdy może oddać głos na swojego faworyta lub na inicjatywę ze swojej okolicy. 20 pomysłów z największą liczbą głosów dostanie się do finału. Ostatecznie to jury wskaże laureatów, którzy otrzymają dofinansowanie do realizacji swoich inicjatyw. Poznamy ich pod koniec czerwca. Pomóżmy razem zrealizować dziecięce marzenia!

Ponadto wszystkie inicjatywy zgłoszone do konkursu mogą zabiegać o wsparcie w formie crowdfundingu, czyli finansowania społecznościowego. Razem z portalem pomagamy.im prowadzona jest specjalna akcja, równolegle do konkursu, polegająca na finansowaniu pomysłów przez ich sympatyków. Każdy może wesprzeć wybrany projekt kwotą od 5 zł, a Fundacja Aviva pokrywa wszystkie koszty administracyjne. Zbiórka prowadzona jest do 16 lipca.