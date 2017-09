Weź udział w pokazowych zajęciach

PIŁKA NOŻNA. Akademia Techniki Skills Box Rzeszów organizuje bezpłatne zajęcia pokazowe dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat.



Zajęcia odbędą się już w najbliższy czwartek (14.09.) o godz. 18.15 na stadionie Resovii przy ul. Wyspiańskiego 22 (boisko ze sztuczną nawierzchnią). Akademia Techniki Skills Box to unikalny i nowoczesny projekt, który ma na celu kompleksowe przygotowanie techniczne zawodników do gry na najwyższym poziomie. Tysiące kontaktów z piłką podczas jednego treningu, ciekawe, urozmaicone i intensywne zajęcia w warunkach meczowych, najlepsi trenerzy z międzynarodowym doświadczeniem, małe grupy treningowe dobierane pod względem umiejętności zawodników – to właśnie Akademia Techniki Skills Box. Jedyna w swoim rodzaju metoda treningu techniki piłkarskiej stworzona została przez zespół ekspertów z zakresu treningu piłkarskiego, motorycznego i mentalnego. – Nie jesteśmy klubem piłkarskim, pracujemy, aby zawodnicy polskich klubów weszli na wyższy poziom techniki piłkarskiej – wyjaśnia Kacper Cupryś, koordynator akademii.

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel: 570-44-99-22 oraz e-mail: skillsbox.rzeszow@footballlab.pl. Więcej informacji w Internecie: www.footballlab.pl/akademiatechniki/.

mj