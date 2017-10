Widowiskowe mikromodele w Zamku Królewskim (ZDJĘCIA)

SANDOMIERZ. Prezentacja piękna modelarstwa była głównym celem zorganizowanych w miniony weekend w Sandomierzu Mistrzostw Polski Mikromodeli klas C Naviga. Łącznie zaprezentowano około 250 prac, na których wykonanie poświęcono tysiące godzin.

Wydarzenie zorganizowane po raz pierwszy w tym roku odbyło się w dniach od 29 września do 1 października w Zamku Królewskim w Sandomierzu. Właściciele modeli stanęli do rywalizacji według zasad Naviga, co oznacza, że w konkursie mogły wziąć udział przede wszystkim modele statków i okrętów zbudowane w skali 1:250 i mniejszej. Łącznie sklasyfikowano 46 modeli wykonanych przez modelarzy z Polski i Ukrainy. Najlepsi zostali uhonorowani nagrodami. Mistrzostwom towarzyszyła także wystawa żaglowców bez ograniczeń skali.

W Zamku Kazimierzowskim zobaczyć można było m.in. największy pancernik świata – Yamato, niemiecki Bismarck, Brytyjski HMS King George V, Amerykański USS North Carolina. Nie zabrakło także polskich okrętów, zaprezentowano m.in.: ORP Błyskawicę, ORP Grom, czy też ORP Wicher. W mistrzostwach wzięły udział również inne okręty w tym krążowniki liniowe, lotniskowce czy też okręty podwodne.

Wydarzenie uświetniły występy artystyczne, podczas których zaprezentowali się m.in.: Katarzyna Moliszewska, Diana i Natalia Ciecierska, Jakub Mazur, Julia Roman oraz artyści z Chóru Katolickiego Liceum w Sandomierzu.

mrok