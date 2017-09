Widziałeś tego człowieka? Zadzwoń na policję!

PODKARPACIE. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na podstawie czterech listów gończych poszukują Artura Żurawia, pseudonim „Góral”.

Mężczyzna ma na sumieniu kilka przestępstw, przy czym najpoważniejszy zarzut dotyczy rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, do którego doszło w październiku 2011 roku. Wtedy, poszukiwany, działając wspólnie z inną osobą, usiłował dokonać rozboju na ekspedientce sklepu w Warszawie. Przykładając jej do szyi nóż zmuszał ją do wydania pieniędzy z utargu.

Artur Żuraw ma 35 lat. Mężczyzna jest średniej budowy ciała, ma ciemne włosy, wzrost około 165 cm, oczy zielone, twarz owalna. Ostatnim miejscem zamieszkania poszukiwanego jest Wólka Bielińska w powiecie niżańskim na terenie województwa podkarpackiego.