Wieki sukces filmu „Nie sądzić”

PRZEWORSK. Film dokumentalny wzbudza emocje przeworszczan.

Na pokaz filmu „Nie sądzić” mieszkańcy Przeworska i okolic czekali z niecierpliwością. Doczekali się niedawno i dokumentalny film zrobił na nich ogromne wrażenie. Po jego projekcji była okazja do dyskusji z twórczyniami obrazu i głównymi bohaterami. Trwała ona… trzy razy dłużej, niż sam film.

Dokumentalny obraz „Nie sądzić” wyreżyserowały Pavlina Carlucci Sforza i Magdalena Lubańska. W zamyśle miał opowiadać o tym, czym naukowo zajmują się jego twórczynie – o religijności. Swoje zadanie w tym zakresie niewątpliwie film spełnił, ale porusza on też wiele innych aspektów, w tym historyczny i psychologiczny.

Kanwą filmu jest Misterium Męki Pańskiej, który było inscenizowane w Przeworsku. Postacie z Nowego Testamentu zagrali w nim mieszkańcy miasta i okolic. W „Nie sądzić” głównymi bohaterami są odtwórcy ról Jezusa (Henryk Prochowski) i Judasza (Piotr Kucab). W filmie mowa o roli wiary w życiu, ale także o przebaczeniu. Podczas realizacji obrazu pojawił się także wątek historyczny. Na tyle kontrowersyjny, że do dziś wzbudza emocje. Mowa o mordach dokonywanych na powracających z robót w Niemczech przez miejscowych.

Na projekcji filmu sala kinowa była wypełniona po brzegi, nie zabrakło też chętnych do dyskusji, która odbyła się po niej. Trwała ona trzy razy dłużej, niż około 35-minutowy obraz. Ale nikogo to chyba nie dziwiło. Zgromadzeni chcieli wiedzieć najwięcej o realizacji i celu powstania filmu, ale i jego twórczynie – jak najwięcej o odczuciach widzów.

Można powiedzieć, że obraz „Nie sądzić” był ogromnym wydarzeniem w Przeworsku, wydarzeniem nie tylko kulturalnym, ale także pozwalającym na rozmowę o czasach, kiedy ludzkie życie mierzyło się zawartością walizki, z którą ktoś wracał z robót u okupanta. Wzbudził bardzo wiele emocji i wywołał społeczny dialog.

Widzowie nie kryli, że oczekiwaliby, by twórczynie filmu zdecydowały się na jego kontynuację. Te, odpowiadając na te oczekiwania, nie wykluczyły takiej możliwości. Na razie, jak się dowiedzieliśmy, z uwagi na ogromne zainteresowanie filmem jego kolejną projekcję w Przeworsku przewidziano na listopad. Warto też dodać, że obraz „Nie sądzić” otrzymał dwie nominacje do prestiżowej nagrody Grand Off jako najlepszy film dokumentalny polski, ale także światowy.

Monika Kamińska