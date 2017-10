Wierni odmówili Różaniec do Granic (ZDJĘCIA)

HERMANOWICE K. PRZEMYŚLA. Wierni w wielu miejscowościach przygranicznych w całym kraju uczestniczyli w sobotę, 7 października, w modlitwie różańcowej za Polskę i świat.

Różaniec Do Granic to projekt, którego głównym założeniem jest otoczenie całej Polski modlitwą różańcową. W święto Matki Bożej Różańcowej (7 października), na zakończenie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich, Polacy udali się na granice kraju, by modlić się o ratunek dla swojej Ojczyzny i całego świata.

KamK