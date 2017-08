Wiktor Lampart w teamie Hancocka!

ŻUŻEL. Legenda światowej speedwaya będzie służyć radą i wsparciem juniorowi Stali Rzeszów.



16-letni wychowanek Stali Rzeszowa, Wiktor Lampart w przyszłym tygodniu w czeskiej Pradze będzie walczył o tytuł indywidualnego mistrza świata w klasie 250cc. Młodemu rzeszowianinowi w odniesieniu pierwszego międzynarodowego sukcesu w karierze, ma pomóc współpraca z 4-krotnym mistrzem świata w klasycznym speedwayu, Amerykaninem Gregiem Hancockiem, który zaprosił go do swojego teamu. Do stolicy Czech przyjedzie łącznie 32 młodych zawodników, nominowanych przez poszczególne federacje. Polskę, oprócz Lamparta, reprezentować będzie Karol Żupiński i Filip Nizgorski. Oba turnieje półfinałowe zaplanowano na czeskiej „Markecie” 29 sierpnia. Dwa dni później (31 sierpnia) odbędzie się wielki finał z udziałem 16 najlepszych zawodników. Polska kadra zamelduje się w Pradze już w niedzielę. Nasi żużlowcy, oprócz jazdy na torze, podczas obozu treningowego, będą uczestniczyć także w zajęciach, obejmujących m.in. doradztwo w sprawach technicznych, sprawności, a także praktyczne wskazówki, dotyczące technik wyścigowych.

Propozycja nie do odrzucenia

Tegorocznym zmaganiom w Pradze, osobiście będzie się przyglądał Greg Hancock. 47-letni amerykański żużlowiec, który jest ambasadorem Międzynarodowej Federacji Motocyklowej (FIM), z powodu kontuzji barku zakończył już starty w tym roku. Na tor zamierza wrócić w sezonie 2018. To właśnie młodszy z braci Lampartów, będzie mógł liczyć na szczególną pomoc Hancocka, bowiem wraz z dwoma jego rodakami: Coltonem Hicksem i Sebastianem Palmesem, znalazł się on w nowopowstałej ekipie „Hancock Racing Team”. - To był duży plan, który wymagał sporo pracy, ale w końcu udało się ogłosić ten projekt. Zostaliśmy oficjalnym teamem, który powinien zostać na dniach zatwierdzony. Będziemy dążyć, by Colton, Sebastian i Wiktor odnosili jak najwięcej sukcesów, by zostali mistrzami świata w klasie 250cc w Pradze. Chcemy pomóc młodym chłopakom, stworzyć coś na wzór akademii - zdradza kulisy całego projektu Greg Hancock. Jakim sposobem znalazł się w nim 16-latek z Rzeszowa? – Zadzwonił do nas Rafał Haj, mechanik i przyjaciel Grega z propozycją – jak to się mówi – nie do odrzucenia. Zapytał, czy bylibyśmy zainteresowani miejscem dla Wiktora w teamie Hancocka? Oczywiście, że się zgodziliśmy! To fajna rzecz, która na pewno mu nie zaszkodzi. Kontakt z mistrzem świata na początku jego żużlowej kariery, może przynieść tylko same pozytywne efekty, które w przyszłości będzie można wykorzystać – wyjaśnia Dawid Lampart, starszy brat Wiktora. Ten już w ubiegłym roku miał okazję startować w klasie 250cc w zawodach Java Cup 250cc na torze Toruniu, gdzie brał udział w zajęciach pod okiem Jana Ząbika, zajmującego się szkoleniem młodych adeptów speedwaya.

Być takim, jak Hancock

Celem „Hancock Racing Team” będzie nie tylko wsparcie projektu FIM 250cc, ale także zachęcanie innych firm, do zainwestowania w sport żużlowy oraz angażowania się w pomoc i rozwój karier sportowych młodych zawodników. – Żużlowcy z teamu dostaną nowe kevlary, takie same, w jakich jeździ Hancock, osłony na motory, kaski, buty czyli podsumowując pełen profesjonalizm – dodaje Dawid Lampart. – Nasi żużlowcy będą mieli wszystko, co jest potrzebne do osiągania dobrych wyników. To zasługa Rafała oraz moich mechaników: Bodzia i Oskara, którzy włożyli w to sporo serca – dodaje Hancock, który z niecierpliwością czeka na swój przyjazd do Pragi. – Jestem podekscytowany i zaszczycony, że mam szansę uczestniczyć w mistrzostwach świata 250 cc. W 1985 r. miałem okazję jeździć na motocyklu z silnikiem 250 Weslake i nauczyłem się na nim bardzo wiele. Po tych wszystkich latach, fantastyczne jest znowu zobaczyć te motocykle w akcji. Klasa 250cc jest kluczem do jazdy w klasycznym żużlu. Uczy kontroli nad motocyklem i myślenia na torze – przekonuje 4-krotny mistrz świata. – Obecność Grega Hancocka w tym projekcie do super sprawa. Jest on bardzo zaangażowany w przyszłość żużla i sam fakt pomocy z jego strony, będzie wielkim emocjonalnym przeżyciem dla tych młodych żużlowców – mówi Armando Castagna, dyrektor Komisji ds. Wyścigów Torowych FIM.

mj