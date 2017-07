Wnioski o 500 plus można składać już 1 sierpnia

RZESZÓW. Nowy okres zasiłkowy oraz zmiany w świadczeniu „Rodzina 500 plus” były tematem piątkowego spotkania wojewody podkarpackiego Ewy Leniart z mediami.

Od 1 sierpnia można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy dla programu „Rodzina 500 plus”. Od tego dnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres. Warto pamiętać, że przypadku wniosków złożonych później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

W regionie ze wsparcia w ramach programu „Rodzina 500+” korzysta blisko 152 tys. rodzin, a świadczenie wychowawcze otrzymuje ponad 246 tys. dzieci. W sumie do rodzin trafiło już ponad 1 mld 941 mln zł.

Warto wiedzieć

W związku z nowym okresem zasiłkowym w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie od 1 sierpnia br. zostanie uruchomiona infolinia 800 100 990 dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 10– 14, z której mogą skorzystać osoby, które będą miały wątpliwości jak wypełnić dokumenty. Osoby korzystające z tego wsparcia muszą ponownie złożyć wnioski o jego wypłatę. Można je będzie składać od wtorku w każdym gminnym i miejskim ośrodku pomocy społecznej osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Wnioski w wersji papierowej dostępne są w urzędzie miasta, gminy, ośrodku pomocy społecznej czy gminnym centrum, które realizują Program „Rodzina 500+” właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego jest całkowicie darmowy, za jego pobranie oraz złożenie nie ma żadnych opłat.

Od wniosku do wypłaty świadczenia

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że w przypadku złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Zmiany w programie „Rodzina 500+” będą dotyczyć również likwidacji nielicznych, ale niepożądanych zjawisk. Polegały one m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

am