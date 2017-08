Wszyscy kupcy na nowe targowisko

RZESZÓW. Miasto chce zlikwidować bazar przy ul. Wyspiańskiego.

Miasto chce przenieść wszystkie osoby handlujące na bazarach na nowe targowisko przy ul. Dworaka nieopodal ul. Lwowskiej. To tutaj miejscy urzędnicy widzą centrum handlu w Rzeszowie. Władze miasta chcą zaproponować przeprowadzkę również sprzedającym obecnie przy ul. Wyspiańskiego. Ten bazar miałby zostać zlikwidowany.

- Zlikwidować te baraki przy ul. Wyspiańskiego i sprzedać pod budownictwo, a sprzedającym zaproponować miejsce na nowym targowisku – takie dyspozycje swoim urzędnikom wydał w poniedziałek w ratuszu prezydent.

Na targowisku przy ul. Wyspiańskiego stoją 63 pawilony. 5 – 8 z nich funkcjonuje na co dzień. Reszta jest wynajmowana i wykorzystywana najprawdopodobniej jako miejsce magazynowania. Miejska Administracja Targowisk i Parkingów wypowie umowy wszystkim najemcom i zaproponuje przeniesienie na targ przy ul. Dworaka. W ubiegłym roku na wynajmie tych pawilonów miasto zarobiło 63 tys. zł.

Miejscy urzędnicy dostali też polecenie rozmów z handlarzami na placu Balcerowicza i przy ul. Sobieskiego. – Próbujcie to wszystko skoncentrować na nowym targowisku. Temat jest próbny, ale macie podjąć takie działania – mówił prezydent.

Nowe targowisko przy ul. Dworaka jest już skończone. Przenoszą się tam kupcy z ul. Dołowej. Przy ul. Gen. Dworaka przygotowywana jest wiata autobusowa. Od 1 września (piątek) uruchomione zostanie nowe połączenie komunikacji miejskiej, które będzie obsługiwało właśnie nowy plac targowy przy ul. Dworaka. Pasażerowie będą mogli tam dojechać linią nr 47. Trasa autobusu przebiegać będzie z pętli przy ul. Mikołajczyka przez Ofiar Katynia, Wyzwolenia, Okulickiego, Krakowską, Piłsudskiego do ul. Dworaka i z powrotem po tej samej trasie. 12 par kursów wykonywanych będzie średnio co godzinę we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 5.35 do 17 (z pętli przy ul. Mikołajczyka) i od 5.55 do 17.20 (z ul. Dworaka).

am