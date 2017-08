Wybudują obwodnicę Radomyśla Wielkiego

RADOMYŚL WIELKI. Nową drogą pojedziemy już w przyszłym roku.

Na obwodnicę mieszkańcy czekają od ponad dwóch dekad. I w końcu będą ją mieli. Kilka dni temu podpisana została umowa na budowę najbardziej pożądanej drogi w Radomyślu Wielkim. Nowy trakt, którego długość przekroczy 3 km, kosztować będzie ponad 10,3 mln zł. Planowany termin zakończenia robót to koniec listopada przyszłego roku.

Inwestycję będzie realizować samorząd Podkarpacia przy wsparciu środków unijnych. – Obwodnica Radomyśla to element ważnego szlaku komunikacyjnego – mówił Władysław Ortyl, marszałek województwa. – Będzie ona częścią drogi leżącej w granicach dwóch regionów. Po stronie Małopolski rozpoczęto już jej przebudowę. Także my podejmujemy działania w tym zakresie. Początek drogi to węzeł z autostradą A4 – zaznaczył.

Dodał, że efektem długofalowych planów powinien być dojazd tym szlakiem do obwodnicy Mielca przez nowy most na Wisłoce, przez nowy układ komunikacyjny, przy poprawie jakości drogi lotniskowej. Obwodnica Radomyśla będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, czyli wykonawca będzie musiał opracować pełną dokumentację projektową, uzyskać wszelkie wymagane decyzje oraz wykonać roboty budowlane.

- Średnio w ciągu dnia przez Radomyśl przejeżdża 9400 aut. Obwodnica wyprowadzi ten ruch z centrum miasta – zaznaczył Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. – Koszt inwestycji przekracza 10 mln zł, do tego jednak należy doliczyć koszt wykupu działek. Wówczas wartość wzrasta do kilkunastu milionów.

Paweł Galek