Wydłużmy godziny pracy urzędników!

RZESZÓW. To urzędnicy, którzy są utrzymywani z naszych ciężko zarobionych pieniędzy, powinni dostosować się do potrzeb mieszkańców.

- Do kogo dostosowane są godziny pracy Urzędu Wojewódzkiego? – pytają mieszkańcy Podkarpacia. – Na pewno nie do osób, które chcą coś w nim załatwić. Urząd bowiem jest czynny zbyt krótko, tylko do godziny 15.30, a we wtorek do godziny 16. Nawet wydłużenie pracy o pół godziny nic nie daje. Do tej godziny ludzie pracują i nie są w stanie dotrzeć do Urzędu Wojewódzkiego. Apelujemy o wydłużenie godzin pracy tego urzędu, bo jakoś inne instytucje potrafiły to zrobić z korzyścią dla mieszkańców.

W poniedziałek Urzędy: Marszałkowski I Pierwszy Urząd Skarbowy pracowały do godz. 18, w inne dni do 15.30. W środę do godz. 17 czynny będzie rzeszowski Urząd Miasta, a dodatkowo jeszcze miejskie punkty obsługi klientów zlokalizowane w galeriach handlowych codziennie czynne są do 18. Natomiast Biuro Obsługi Klienta PGE od poniedziałku do piątku przyjmuje do godz. 19. Okazuje się, że tylko Urząd Wojewódzki jest nieprzyjazny dla petentów i obsługuje ich jedynie w godzinach, gdy wszyscy są w pracy. Nie zawsze można wziąć urlop, po to tylko, żeby godzinę lub dwie spędzić w „wojewódzkim” na załatwieniu swojej sprawy.

W Urzędzie Wojewódzkim można złożyć wniosek o paszport i go odebrać, wystąpić o przyznanie obywatelstwa polskiego, wydawane są też pozwolenia na zatrudnianie cudzoziemców, nadawane uprawnienia budowlane, zatwierdzane projekty budowlane i można odwołać się od pozwoleń na budowę.

Mariusz Andres