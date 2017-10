Wygrał sprawę nie do wygrania

STALOWA WOLA. To wyjątkowo rzadki przypadek unieważnienia aktu notarialnego. Legenda podziemia jednym podpisem pozbawiła się majątku, a potem straciła kilka lat w sądach.

Z nieba do piekła i z powrotem. Tak się przeplatał biznes Wiesława Wojtasa i późniejsze procesowanie. W biznesie poniósł klęskę. Uparł się na wymiar sprawiedliwości i wygrał. Teraz wraca do biznesu z bagażem jakże cennych doświadczeń. Na pewno będzie ostrożniejszy. – Co nie znaczy, że mam być nieufny wobec ludzi – zaznacza.

Wojtas na początku stanu wojennego był internowany, a pod koniec nocy Jaruzelskiego przewodził wielkiemu strajkowi w Hucie Stalowa Wola. Gdy w 1989 r. jego koledzy szli na stołki albo w politykę, on się usunął w cień. W garażu zaczął stawiać pierwsze kroki w biznesie.

Złudny stołek prezesa

Ślusarstwo miało wzięcie. Małymi kroczkami zdobywał rynek i w końcu wyszedł z garażu. Nie łapał wielkich zamówień, ale i tych małych nie brakowało. Założył firmę, zaczął zatrudniać ludzi i niewiele brakowało, a stałby się znaczącym graczem na rynku. W 2008 r. miał już dwa zakłady, w których zatrudniał bisko 80 osób. Wtedy przyszedł kryzys. Nie tylko na Wojtasa, a na całą branżę. Zamówienia spadły do zera, a kredyty trzeba było spłacać. Wtedy przyszedł znajomy z branży i zaproponował spółkę. Miał swoją firmę i znajomości. Te drugie były cenniejsze, bo za nimi stały zamówienia. Panowie się dogadali i spisali akt notarialny. W nowej spółce Wojtas dostał 49 proc. udziałów, ale do tego stołek prezesa. W bardzo krótkim czasie przekonał się, ile był wart ten jeden punkt procentowy brakujący do 50 proc.

