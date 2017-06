Wyjątkowy nakrętkowy rekord Polski

MIELEC. To już potwierdzone! Mieszkańcy wspólnie ułożyli największy w Polsce herb z plastikowych nakrętek.

Jego pow. wyniosła ponad 109,5 mkw. Dotychczasowy rekord należał do Zakopanego, gdzie wzór osiągnął pow. 38 mkw. Ten wynik przebito trzykrotnie podczas sobotniej (24 bm.) imprezy „Powitanie Lata” na bulwarach przy Wisłoce. Potwierdziła to Dominika Mazur z Biura Rekordów, która zmierzyła i oceniła herb powiatu mieleckiego

Do ułożenia znaku wykorzystano blisko tonę nakrętek. Ich zbiórka trwała trzy miesiące w 16 punktach na mapie całego powiatu. Zaangażowali się w nią mieszkańcy gmin, uczniowie i przedszkolaki, a także różne instytucje. – Pokazaliśmy, że wspólnymi siłami możemy osiągnąć wszystko – mówił tuż po otrzymaniu certyfikatu potwierdzającego rekord starosta Zbigniew Tymuła. – To dzięki wam, drodzy mieszkańcy, nasz powiat rozsławiony został w całym kraju, a niezbędna pomoc trafi do dwóch potrzebujących dziewczynek.

Blisko tona zebranych nakrętek przekazana zostanie na rzecz Kingi Kręcigłowy, która urodziła się z zespołem Downa, oraz Kasi Kulpy chorującej na dziecięce porażenie mózgowe.

pg