Wypadek autobusu. 29 osób w szpitalu (ZDJĘCIA)

NOWA DĘBA. Piętrowy autobus relacji Warszawa – Rzeszów uderzył w latarnię i wjechał do rowu, gdzie przewrócił się na bok. Do szpitala trafiło 29 spośród 83 pasażerów. Do wypadku doszło 12 sierpnia, ok. godz. 6 rano w Nowej Dębie.

- Do wypadku doszło przed godz. 6 w Nowej Dębie w powiecie tarnobrzeskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący piętrowym autobusem relacji Warszawa – Rzeszów uderzył nagle w latarnię, pojazd wjechał do rowu, gdzie przewrócił się na bok. Autobusem podróżowały 83 osoby. 29 zostało rannych i trafiło do szpitali, 7 z nich odniosło poważniejsze obrażenia. Śmigłowcem do szpitala został przetransportowany 10-letni chłopiec, pasażer autobusu, którego obrażenia są najpoważniejsze. 58-letni kierowca autobusu był trzeźwy. – relacjonuje podinsp. Beata Jędrzejewska-Wrona, rzecznik tarnobrzeskiej policji.

- Droga krajowa nr 9 jest całkowicie zablokowana. Policjanci zorganizowali objazdy. W stronę Warszawy w Majdanie Królewskim na drogę nr 872 na miejscowość Huta Komorowska. W kierunku Rzeszowa w Nowej Dębie ul. Sikorskiego na Majdan Królewski. Utrudnienia mogą potrwać nawet do południa – dodaje pani rzecznik.

