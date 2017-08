Wyprawka szkolna 2017. Komu się należy?

PODKARPACIE. Zgodnie z programem „Wyprawka szkolna 2017″ o zwrot części kosztów poniesionych na zakup podręczników mogą się starać tylko uczniowie niepełnosprawni.

Rok szkolny rozpoczyna się już za niecałe 20 dni. Sprawdziliśmy, kto może skorzystać z dofinansowania podręczników. Wysokość dofinansowania w zależności od przysługujących praw może wynieść nawet do 445 zł.

Wyprawka szkolna jest pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia zawodowego.

W roku szkolnym 2017/2018 z dofinansowanie jest przyznawane uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży.

Ustawodawca szczegółowo określa warunki, które muszą spełniać uczniowie korzystający z programu „Wyprawka szkolna” i wskazuje jakie orzeczenia o niepełnosprawności muszą oni posiadać. Wysokość dofinansowania w zależności od uprawnień wyniesie od 175, do 225, do 390 lub do 445 zł. Szczegóły programu najlepiej sprawdzić w szkole, do której uczeń uczęszcza.

Rząd kontynuuje także program darmowych podręczników.

We wrześniu bezpłatne książki i ćwiczenia do szkoły dostaną dwa roczniki, których nie objęły dotacje w zeszłym roku, a więc – klasy szóste i trzecie wygaszanych gimnazjów.

W związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej, całkiem nowe egzemplarze trafią do uczniów pierwszych, czwartych oraz siódmych klas szkół podstawowych. Reszta dzieci skorzysta z podręczników, z których uczyli się i o które dbali starsi koledzy. Rodzicom pozostanie zakupienie książek do religii i etyki, ewentualnie do nauki drugiego języka obcego, którego naukę najczęściej zaczyna się w klasie czwartej.

Druki wniosków można uzyskać w szkołach, do których będą uczęszczać uczniowie. Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez właściwą poradnię psychologiczno – pedagogiczną, należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2017/2018.

mrok