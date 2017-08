XIX Jarmark św. Dominika

TARNOBRZEG. Los Companieros uświetnią Jarmark św. Dominika.

Od 5 do 6 sierpnia na tarnobrzeskim Rynku odbędzie się XIX Jarmark św. Dominika. Impreza nawiązująca do gdańskiego jarmarku, daleka jest jednak od komercji, ma za to swój urok i stałych bywalców.

Wśród osób, które przyjęły zaproszenie na tegoroczny jarmark, są twórcy z wielu zakątków kraju. Mocno reprezentowane będzie kowalstwo, garncarstwo, rzeźba, rękodzieło artystyczne, wyroby z wikliny, sznurka, szkła, kości, koronki, grafiki. Twórcy ci nie mają często ukończonych żadnych profesjonalnych szkół artystycznych, wszyscy są jednak bardzo utalentowani, a efekt ich twórczej pracy ozdobi niejedno wnętrze.

Tegoroczny jarmark potrwa tradycyjnie dwa dni. Całość imprezy dopełnią popołudniowe i wieczorne koncerty muzyczne, podczas których wystąpi m.in. indiański zespół Los Companieros oraz Kapela Sołtysa z Wąchocka.

Atrakcji nie zabraknie także dla najmłodszych mieszkańców. Będą pokazy baniek mydlanych, na jeden dzień będzie można zmienić kolor włosów lub poskakać na ogromnych dmuchanych zjeżdżalniach. Kto był już na tarnobrzeskim jarmarku wie, że warto na niego zaglądać, kto nie był, tego serdecznie zapraszamy.

mrok