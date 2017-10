Z Krosna do Krakowa pociągiem nie pojedziesz

KROSNO, JASŁO. W niedzielę uruchomiono połączenie z Jasła do stolicy Małopolski. Jednak już…

W niedzielę, 1 października, po raz pierwszy wyjechał pociąg z Jasła do Krakowa. Stało się to możliwe dzięki staraniom wielu samorządowców i lokalnych działaczy. O zatrzymywanie się składu w Krośnie zabiegały władze Krosna, niestety mieszkańcy tego miasta nie będą mieli takiej możliwości.

Pociąg z Jasła odjeżdża o godz. 16.30 i zatrzymuje się m.in. na dworcach w Bieczu, Gorlicach, Tarnowie. Do Krakowa dojeżdża o godzinie 20.05. – Podróż pociągiem do Krakowa ma być wygodna i niedroga – mówi Grzegorz Stawowy, prezes Kolei Małopolskich, spółki, która będzie obsługiwać tę trasę. – Liczymy na to, że mieszkańcy Jasła oraz pozostałych miejscowości leżących na trasie przebiegu linii przekonają się do kolei i połączenie szybko zdobędzie popularność.

Podróż z Jasła do Krakowa będzie trwała 3 godziny i 35 minut. Cena biletu – 16 zł. Obowiązywać będą wszystkie ustawowe ulgi dla pasażerów. Nowe połączenie utworzono głównie z myślą dla studentów i osób, które pracują w Krakowie i jego okolicach. Pociąg z Krakowa do Jasła będzie jeździł w piątki, a w niedzielę wykonywany będzie kurs z Jasła do Krakowa.

Niestety, w połączeniu z Jasła do Krosna nie uwzględniono przejazdu pociągu przez Krosno. Pomysł przedłużenia trasy do tego miasta nie wchodzi w rachubę, bo odcinek z Jasła do Krosna nie jest zelektryfikowany. Inaczej jest z linią Kraków – Jasło, która ma infrastrukturę elektryczną. Dodatkowo jeszcze na trasie z Jasła do Krosna planowana jest modernizacja i roboty uniemożliwiałyby przejazd pociągów.

Okazuje się, że i w przyszłości nie ma szans na przedłużenie trasy do Krosna. Nie ma bowiem żadnych planów elektryfikacji odcinka Krosno – Kraków lub też Zagórz – Kraków.

Mariusz Andres