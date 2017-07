Z rzeszowskiego zakładu karnego uciekł więzień

RZESZÓW. 43-latka od tygodnia poszukują rzeszowscy policjanci. Jak dotąd bez skutku.

Odsiadujący w rzeszowskim więzieniu wyrok za oszustwa finansowe 43-letni mężczyzna najwidoczniej tak bardzo zatęsknił za wolnością, że… postanowił uciec. Chytry plan udało mu się zrealizować w piątek tydzień temu, gdy odbywał prace resocjalizacyjne w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Ucieczka mu się nie opłaci, bo zamiast wyjść na wolność za niespełna rok, będzie odpowiadał za samouwolnienie, za które grozi do 2 lat więzienia.

Do ucieczki 43-latka doszło w piątek, 14 lipca, około godz. 16.30. Mężczyzna w rzeszowskim Zakładzie Karnym odbywał karę 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności za oszustwa finansowe (wyłudzenia kredytów), a koniec kary przypadał mu za niespełna rok. Poza terenem jednostki pracował ponad 4 miesiące i nie sprawiał wcześniej żadnych kłopotów. – Osadzony pracował w ROSiR Rzeszów w systemie bez konwojenta, co oznacza, że nie był na stałe pilnowany przez funkcjonariuszy naszej formacji – wyjaśnia mjr Jarosław Wójtowicz, rzecznik prasowy dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie. – Oczywiście regularnie przeprowadzane są kontrole skazanych zatrudnionych poza terenem zakładów karnych. Należy pamiętać, że osoby przebywające w więzieniach za jakiś czas wyjdą na wolność, a praca poza terenem zakładu karnego w systemie bez konwojenta to najlepsza forma sprawdzenia ich funkcjonowania na wolności – dodaje Wójtowicz.

Katarzyna Szczyrek