Za drogie „Mieszkania Plus”?

MIELEC. Wysoka cena lokali zamiast zachęcić nabywców, może ich odstraszyć.

Budynki wielorodzinne w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus” mają powstać na ponad dwuhektarowej miejskiej działce w rejonie skrzyżowania ulic Powstańców Warszawy i Witosa. Planowane jest tam powstanie 200 – 230 lokali o pow. 30 – 70 mkw. każdy. Problem w tym, że cena mieszkań, zamiast zachęcić potencjalnych nabywców, może ich odstraszyć. A przecież nie o to chodzi w całym przedsięwzięciu.

Celem rządowego programu „Mieszkanie Plus” jest budowa przystępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją nabycia do nich praw własności. Projekt skierowany jest głównie do osób pracujących, które jednak nie zarabiają na tyle dużo, by mogły pozwolić sobie na zakup lokalu na warunkach komercyjnych. Tyle teoria, a jak jest w praktyce?

W mieleckiej przestrzeni publicznej pojawiły się informacje, że koszt wynajęcia mieszkania w bloku, który zostanie wybudowany w ramach programu „Mieszkanie Plus”, może wynosić 1650 – 1450 zł, a dodatkowo jeszcze 500 zł opłaty eksploatacyjnej.

„Te ceny są bardzo szacunkowe”

Oburzenia z tego tytułu nie kryje Jakub Cena, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: - Mam wrażenie, że tą fatalną ceną bardziej odstraszamy mieszkańców niż ich przyciągamy – alarmuje. – A jest to przecież program bardzo dobry. Jesteśmy w stanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który prowadzi ten projekt, wynegocjować lepsze warunki.

Wiceprezydent Tadeusz Siemek tłumaczy, że przytaczane w mediach kwoty „trochę wyprzedzają”. – One nie do końca zostały zweryfikowane. Te ceny są bardzo szacunkowe – tłumaczył wiceprezydent, przy okazji „wbijając szpileczkę” radnemu Cenie: – Z całym szacunkiem, ale to pan wywołał dyskusję w mediach, podając informację, że miasto odstąpiło od tego programu. Miałem poważne problemy podczas rozmów w Warszawie z tego tytułu.

- Faktycznie w prasie pojawiła się informacja o „Mieszkaniu Plus” z moim udziałem – przyznał Jakub Cena. – Był to jednak efekt pytania, jakie zadałem na sesji Rady Miasta. Dociekałem wówczas, czy na pewno jesteśmy w tym programie, skoro nie mamy informacji na temat akcesji. Zadałem konkretne pytanie w sprawie „Mieszkania Plus” i nie dostałem na nie odpowiedzi. A jest to sprawa bardzo ważna. Jeśli mamy skutecznie pracować na rzecz mieszkańców, podejmować decyzje i sobie pomagać, to powinniśmy tę postawę zmienić.

Paweł Galek