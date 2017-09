Za rok nowy stadion

STALOWA WOLA. Za rok Stal Stalowa Wola obchodzić będzie swoje 80-lecie. Dostanie prezent, że ho, ho! Ale nie tylko ona.

Rozstrzygnięty został przetarg na budowę Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej. Za 43,7 mln. zł zbuduje je Budimex Warszawa. Zwyięzca zaproponował najtańszą z pięciu ofert. Najmniej korzystna była droższa o 15 mln. zł. Budimex zobowiązał się, że nawet mimo odwołań przegranych dotrzyma terminu zakończenia budowy. To znaczy, że w październiku roku przyszłego będzie uroczyste otwarcie.

Miasto trochę ugrało na przetargu, bowiem ostrożne szacunki zakładały ok. 51-milionowy koszt. Nie zmienia to postaci rzeczy, że i tak magistracka kasa zostanie nadwerężona. I to w ciągu jednego roku.

Wszystko w ciągu roku

- To nie będzie stadion wyłącznie dla zawodowych piłkarzy, a bardziej dla młodzieży – zastrzega prezydent Lucjusz Nadbereżny. I co ciekawe, obiekt ten ma służyć futbolistom przez okrągły rok. Choć w nazwie jest Podkarpacie, to PCPN będzie służył szkoleniu piłkarskich nadziei również z woj. lubelskiego i świętokrzyskiego. To był warunek Ministerstwa Sportu i Turystyki, które ogłosiło konkurs na projekt, a potem zwycięski dofinansowało. Inwestor z rządu dostanie 15 mln. zł. To i tak znaczy, że Stalowa Wola musi wyłożyć brakujące 23 mln. zł. Nie ma zagrożenia, że tych milionów zabraknie w kasie. Radni już dawno podjęli decyzję w tej sprawie.

PCPN jest budowane na terenie stadionu przy ul. Hutniczej. Wcześniej została już na nim zbudowana jedna z trybun. Teraz głównym zadaniem Budimeksu będzie zbudowanie głównej trybuny z piętrowym zapleczem socjalnym pod siedziskami. Po jej wybudowaniu na stadionie będzie niespełna 5 tys. miejsc dla kibiców. Nowa płyta stadionu będzie oświetlona i podgrzewana. Dobudowanych, a w zasadzie dokończonych, zostanie kilka bocznych boisk treningowych. Jedno zostanie przykryte tzw. balonem, co znaczy, że też będzie można z niego korzystać przez 12 m-cy. Po sąsiedzku jest duży obiekt MOSiR z halami sportowymi, basenami i własną przychodnią. Jest też propozycja dla prywatnego inwestora. Jest miejsce na budowę hotelu, co stworzyłoby PCPN strukturą kompletną.

Jerzy Mielniczuk