Zaangażuj się w Rzeszowski Budżet Obywatelski

RZESZÓW. Można już głosować!

W poniedziałek, 18 września, ruszyło głosowanie w Rzeszowski Budżecie Obywatelskim na rok 2018. Typowane przez siebie zadania i inwestycje będzie można zgłaszać do 6 października. Wyniki poznamy 31 października. Jest o co walczyć, bo do rozdysponowania jest aż 7 mln 650 tys. zł. Jak można głosować?

O wygranej zdecyduje liczba zdobytych głosów. Te będzie można oddawać tradycyjnie w punktach Urzędu Miasta oraz przez Internet (http://bip.erzeszow.pl/budzetobywatelski), co jest rozwiązaniem prostszym i znacznie ułatwi liczenie głosów. Głosować w formie elektronicznej mogą mieszkańcy posiadający zameldowanie na terenie miasta Rzeszowa. Mieszkańcy Rzeszowa nieposiadający zameldowania na terenie miasta mogą głosować wyłącznie w formie papierowej. Podczas głosowania trzeba mieć dokument tożsamości ze zdjęciem.

W kategorii I, czyli zadań ogólnomiejskich, można głosować na jedną z 19 propozycji. W kategorii II – zadań osiedlowych – do głosowania zakwalifikowały się 34 zadania. W kategorii III – zadań kulturalno-sportowych – znalazły się 34 propozycje.

Lista punktów do głosowania w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.:

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu;

Biuro Rady Miasta Rzeszowa, al. Pod Kasztanami 8, w godzinach pracy Urzędu;

Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej NOWY ŚWIAT, ul. Krakowska 20, w godzinach otwarcia;

Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno – Handlowym MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1, w godzinach otwarcia;

Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym PLAZA, al. Rejtana 65, w godzinach otwarcia;

Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w GALERII RZESZÓW, al. Piłsudskiego 44, w godzinach otwarcia;

Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa w Hipermarkecie b1, al. Witosa 21, w godzinach otwarcia;

W siedzibie Rzeszowskiego Domu Kultury oraz w jego filiach. W przypadku Osiedla, na terenie którego nie ma filii RDK, punkt do głosowania ustala się w siedzibie Rady Osiedla.W tych punktach głosowanie odbędzie się w dniach: 2, 3, 4 października 2017 r., w godzinach od 15:00 do 20:00.

bsz