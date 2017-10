Zabierają niepełnosprawnym miejsca na parkingu

RZESZÓW. W niedziele przy nowym targowisku obowiązuje zakaz postoju dla kierowców inwalidów, bo te miejsca otrzymują przyjezdni handlowcy.

Niepełnosprawni kierowcy już drugą niedzielę nie mogą zaparkować na nowym targowisku przy ul. Dworaka. Mimo że są tam wymalowane dla nich na niebiesko miejsca postojowe, to nie mogą postawić aut. W każdą bowiem niedzielę te miejsca rezerwują na stoiska… handlowcy. Co ciekawe, dzieje się to za zgodą Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów.

Przy targowisku przy ul. Dworaka jest sześć miejsc postojowych dla niepełnosprawnych. Zostały nawet odpowiednio oznaczone. Co z tego, skoro w niedziele obowiązuje zakaz stawiania tam aut. Inwalidzi samochody mogą tam stawiać tylko w dni robocze i soboty.

- Dlaczego w niedzielę miejsca postojowe dla niepełnosprawnych, zlokalizowane na parkingu na nowym bazarze, są zajmowane przez przyjezdnych handlarzy? – zapytaliśmy w MATiP-ie. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że w niedziele ten teren przeznaczony jest na handel, dlatego nie można tam stawiać aut.

Kupcy: – Miasto nie liczy się z niepełnosprawnymi

- To Miejska Administracja Targowisk i Parkingów zdecydowała, że w niedziele przy ul. Dworaka na miejscach postojowych dla niepełnosprawnych przyjezdni handlowcy mogą stawiać swoje stoiska – poinformował Janusz Włodyka, prezes Stowarzyszenia Kupców Plac Targowy Rejtana 5 – Dołowa. – Miasto nie liczy się z niepełnosprawnymi, którzy chcieliby zrobić zakupy na nowym targowisku. W niedzielę tacy kierowcy nie mają gdzie zaparkować i rezygnują z kupowania. Miejskiej Administracji zależy na zyskach i dlatego pobierają od kupców 90 zł za rezerwację miejsca na parkingu przeznaczonym dla inwalidów i 30 zł za jeden dzień handlu – dodaje.

Mały parking zniechęca klientów

Powodem wyłączenia niepełnosprawnych z możliwości parkowania i robienia zakupów na nowym targowisku jest za mały parking. Jest tam zaledwie 200 miejsc postojowych dla aut, w tym sześć dla niepełnosprawnych, a potrzeba co najmniej 600 dla wszystkich chętnych kierowców. W niedziele jest najtłoczniej, bo wtedy z całego Podkarpacia zjeżdża kilkuset handlowców, a i klientów są tysiące. Stąd decyzja Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów, żeby w ten dzień wykorzystać każde wolne miejsce, w tym i te dla inwalidów.

Mariusz Andres