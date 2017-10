Zabójca ciężarnej dębiczanki wkrótce trafi przed sąd

RZESZÓW, DĘBICA. Śledztwo w tej bulwersującej sprawie dobiega końca.

Już tylko jedna opinia – biegłych lekarzy psychiatrów z Krakowa dzieli od zakończenia głośną sprawę drastycznego zabójstwa 25-letniej Jolanty Ś. z Dębicy. Kobieta została zamordowana w ubiegłym roku. Najpierw oprawca zadał jej kilka ciosów połówką cegły w głowę, a na koniec wbił w jej szyję nóż. Po zabójstwie wywiózł jej ciało do lasu pod Ropczycami i zakopał. Zbrodni dokonać miał jej szwagier, z którym była w 7. miesiącu ciąży.

- Czekamy już tylko na opinię biegłych po przeprowadzonej obserwacji psychiatrycznej podejrzanego – potwierdza prok. Ewa Romankiewicz, rzecznik prowadzącej to postępowanie Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. – Cały materiał dowodowy w tej sprawie już mamy zgromadzony. Nie znamy jeszcze terminu, kiedy ta opinia powinna do nas wpłynąć. Gdy ją otrzymamy, będziemy mogli już zakończyć śledztwo.

Tajemnicze zaginięcie

Jolanta Ś. oficjalnie zaginęła w sierpniu 2016 r. wówczas to zaniepokojona brakiem kontaktu z 25-latką jej rodzina zgłosiła się na policję. Śledczy ustalili, że kobieta wówczas już nie żyła – została zamordowana kilka miesięcy wcześniej, w maju. Śledczy ustalili, że bardzo prawdopodobnym jest to, że ojcem jej dziecka jest 32-letni Grzegorz G., pochodzący z okolic Dębicy szwagier kobiety. Mężczyzna „zniknął” 21 listopada – jego zaginięcie zgłosiła żona. Okazało się, że wraz z nim, z zakładu, w którym pracował, zginęła elektronika przemysłowa o wartości pół mln zł. 30 listopada Grzegorz G. został zatrzymany.

Zachłysnęła się krwią i udusiła

Podczas przesłuchania, mężczyzna wyjawił śledczym, że ma związek z zaginięciem Jolanty. Wskazał miejsce zakopania jej ciała, ale zaprzeczał, jakoby to on przyczynił się do jej śmierci. Kobieta miała spaść z nasypu, a on w panice pozbyć się jej ciała. Sekcja zwłok 25-latki wykluczyła nieszczęśliwy przypadek. Kobieta zmarła od licznych ran zadanych jej celowo. Najpierw otrzymała kilka potężnych ciosów połówką cegły w głowę. Morderca dobił ją, przebijając jej szyję nożem. Kobieta udusiła się własną krwią.

Teksty DNA potwierdziły ojcostwo Grzegorza G. Na mężczyźnie ciąży łącznie 6 zarzutów – najważniejszy – zabójstwa Jolanty Ś, kradzieży jej mienia, usiłowania dwóch oszustw, które próbował popełnić podszywając się pod nią, kradzieży elektroniki z firmy, w której pracował i samouwolnienia (próbował uciec podczas wyprowadzania go z budynku Sądu Rejonowego w Ropczycach, gdzie brał udział w rozprawie cywilnej w sądzie rodzinnym). Podejrzany twierdzi, że nie planował morderstwa, impulsem do zbrodni miała być ich kłótnia. Grozi mu dożywotnie więzienie.

Katarzyna Szczyrek