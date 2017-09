Zabrakło 22 sekund (ZDJĘCIA)

HOKEJ. LIGA PODKARPACKO-MAŁOPOLSKA ŻAKA MŁODSZEGO. Hokeistom UKH Dębica zabrakło 22 sekund do odniesienia zwycięstwa na inaugurację rozgrywek.

Dla większości młodych dębickich hokeistów był to pierwszy mecz ligowy, rozgrywany na całym lodowisku. Mimo początkowej tremy, bardzo dobrze weszli oni w mecz i już po niespełna 9 minutach prowadzili 2-0. W dalszej części spotkania nadal utrzymała się przewaga gospodarzy, którzy często gościli w tercji rywali, jednak nie mogli znaleźć sposobu na pokonanie bramkarz rywali. Zawodnicy LHT Lublin ograniczali się tylko do kontrataków, aczkolwiek byli w nich zabójczo skuteczni. Pomimo tego jeszcze, na niespełna 30 sekund przed końcem spotkania to dębiczanie prowadzili 5-4. Wydawało się że zwycięstwo mają w kieszeni, lecz moment dekoncentracji sprawił, że rywale znaleźli się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, którą bez skrupułów wykorzystali. Do rozstrzygnięcia spotkania potrzebna była seria rzutów karnych, w której więcej szczęścia mieli goście i dzięki temu 2 punkty pojechały do Lublina. Podopieczni Zbigniewa Żabickiego po pierwszym spotkaniu mogą z kolei zapisać „oczko” do ligowej tabeli.

UKH Dębica – LHT Lublin 5-6 (2-2, 1-2, 2-1, karne 0-1)

Bramki dla UKH Dębica: Mryczko (4), Stasiowski.

UKH: Czeluśniak – Rokita, Sajdak, Migała, Mryczko, Ziajor, Gawle, Czernecki, Stasiowski, Kuta, Ciszek, Ulak, Wójtowicz, Krzemiński, Stachowicz, Cebula, Bobulski, Fryz, Bujak.

mj