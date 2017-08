Zabrakło farby na remontowaną kładkę

RZESZÓW. Prace przy mostku na bulwarach potrwają do 9 września.

- Miasto zapewniało, że remontowana kładka dla pieszych na rzeszowskich bulwarach będzie zamknięta do 15 sierpnia. Minął ten termin, a wciąż nie można nią przejść – mówi mieszkaniec Nowego Miasta. – Wymalowano ją tylko w połowie środkiem konserwującym i ma jeszcze nawierzchni. Sprawa jest o tyle bulwersująca, że zbliża się rok szkolny i dla dzieci, które chodzą ta trasą do szkół, bez tej kładki będzie to spore utrudnienie.

Na zakończenie robót przy kładce czekają też dorośli mieszkańcy Rzeszowa. Okazuje się jednak, że kładka po remoncie miała być otwarta kilka dni później niż to podaje Czytelnik. Jak informuje Miejski Zarząd Dróg, miała być zamknięta do 19 sierpnia. Jednak tego terminu nie dochowano.

- Termin remontu kładki zostanie wydłużony do 9 września – poinformował nas Andrzej Świder, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie. – Jednak gdy ją rozebrano, okazało się, że ma większy metraż i potrzeba więcej farby. Wykonawca już zamówił farbę, ale trzeba na nią jeszcze poczekać.

Koszt odnowy kładki dla pieszych, zlokalizowanej na osiedlu Nowe Miasto wynosi 280 tys. zł. Główny zakres robót to wymiana drewnianych schodów i pomostu. Ma tam się pojawić specjalnie frezowane i zabezpieczone drewno modrzewiowe. Zgodnie z planem kładka miała przejść zabiegi konserwatorskie i oczyszczone miały być poszczególne elementu metalowych konstrukcji. Miała być też odmalowana. Jednak na razie farbę położono tylko na części tego obiektu.

Dzięki tym pracom kładka ma być estetyczna, funkcjonalna i bezpieczna dla pieszych.

Mariusz Andres