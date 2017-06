Zabytkowa kładka nad torami zostanie zlikwidowana

RZESZÓW. PKP PLK już zdecydowały i wybudowane zostanie przejście podziemne na perony i mostek dla pieszych jest niepotrzebny.

Do 2021 roku kładka nad torami, łącząca dworzec PKP z centrum Rzeszowa, zostanie zlikwidowana. Ten zabytkowy obiekt ma ponad sto lat, ale konserwator zabytków zgodził się na jego rozbiórkę. Inne zdanie na ten temat mają przedstawiciele Podkarpackiego Stowarzyszenia Sympatyków Kolei – są przeciwni likwidacji kładki.

Po naszej ostatniej publikacji na temat planowanej rozbiórki kładki nad torami obok dworca PKP Rzeszów Główny, w naszej redakcji rozdzwoniły się telefony. Mieszkańcy z tego powodu są zrozpaczeni, bo dla nich to jeden z ważniejszych symboli miasta i mają do tej budowli sentyment. Kładka, mimo że ma ponad 100 lat, jest w dobrym stanie technicznym. W ostatnich latach ten obiekt był remontowany.

Ekspert: – To szczególny zabytek techniki

Dobre zdanie na temat tego obiektu ma Adam Sapeta, historyk sztuki i specjalista z zakresu zabytków techniki z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie. – To szczególny zabytek techniki, który ma pierwotną konstrukcję nitowaną – twierdzi. – Podobna konstrukcja z tego samego okresu jest np. na wiadukcie w Przemyślu. Rzeszowska kładka nie doczekała się wpisu do rejestru zabytków, a jedynie znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Miłośnik kolei z Rzeszowa, Krystian Głazowski, nie kryje oburzenia w związku z planami PKP o likwidacji kładki. Wciąż ma nadzieję, że to tylko plotki. To jednak już pewne. Do naszej redakcji wpłynęło bowiem potwierdzenie informacji na ten temat. – W ramach robót inwestycyjnych w latach 2018 – 2021, obejmujących modernizację stacji kolejowej w Rzeszowie, planowana jest likwidacja kładki nad torami – pisze w mailu Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe. – Wybudujemy przejście pod torami łączące stronę południową z północną częścią miasta.

Miłośnicy kolei przeciw likwidacji kładki

- Jako stowarzyszenie jesteśmy przeciw likwidacji kładki nad torami – mówi Krystian Głazowski, prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Sympatyków Kolei w Rzeszowie. – Skoro już zapadła decyzja o tym, że tego obiektu obok dworca nie będzie, to trudno będzie nam wpłynąć na to, żeby odstąpiono od tego pomysłu.

Jak dodał szef stowarzyszenia, nie może być tak, że skoro będzie przebudowany tunel pod torami, to kładka ma zniknąć z pejzażu miasta. To tak – mówi Głazowski – jakby postanowiono wybudować w stolicy Podkarpacia nowy ratusz i wyburzono ten zabytkowy już istniejący.

- Pozostało nam rozdmuchać tę sprawę, tak żeby wypowiedzieli się ten temat mieszkańcy – informuje prezes PSSK. – Nie można podejmować decyzji o likwidacji kładki bez konsultacji z mieszkańcami Rzeszowa. Jeżeli już ma być rozebrana kładka, to niech przynajmniej jej fragment będzie eksponowany w planowanym muzeum kolejnictwa, tzw. parowozowni.

Mariusz Andres