Zaginęły nastolatki z domu dziecka

ŁAŃCUT. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie poszukują zaginionych 16-letniej Kamili Zając oraz 14-letniej Klaudii Trojniak.

Nastolatki są podopiecznymi Domu dla Dzieci w Rakszawie. W środę, 20 września, o godz. 7 rano wyszły do szkoły, lecz do niej nie dotarły. Kamila Zając ma ok. 160 cm wzrostu, waży 55 kg, ma szczupłą budowę ciała, czarne farbowane włosy do ramion, oczy ciemne, twarz podłużną, niewielki tatuaż na prawym nadgarstku. Ubrana była w czarną sportową kurtkę, ciemne szare jeansy, buty reebok biało-różowe, miała dużą czarną torebkę.

Klaudia Trojniak ma ok. 175 cm wzrostu, waży 53 kg, ma szczupłą budowę ciała, włosy ciemne długości do ramion, oczy niebieskie, twarz owalną i aparat na zębach. Ubrana była w niebieską sportową bluzę z kapturem, buty czerwone trampki i różowy plecak.

ksz