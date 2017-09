Zagraj o Puchar Tymbarku

PIŁKA NOŻNA. Zacznij piłkarską przygodę jak reprezentanci. Udział w tym Turnieju to pierwszy krok do świata wielkiej piłki

Rozpoczęły się zapisy do XVIII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, największego turnieju piłkarskiego dla dzieci w Europie. Udział w rozgrywkach daje dzieciom szansę spełnienia marzeń o spotkaniu z reprezentantami Polski i zagraniu na stadionie PGE Narodowym. Zapisy do nowej edycji potrwają do 30 września. Miliony dzieci budzą się codziennie, myśląc tylko o jednym – aby móc realizować swoją pasję. Wracają pędem ze szkoły, żeby wybiec na podwórko, ustawić bramki z plecaków i odtworzyć akcje Realu Madryt czy Barcelony, które oglądali z wypiekami na twarzy dzień wcześniej. Na takich osiedlach kształtowały się kariery Neymara czy Zlatana Ibrahimovicia, a po polskich podwórkach jeszcze kilka lat temu biegali m.in. Arkadiusz Milik czy Piotr Zieliński. Dziś filary reprezentacji Polski, toczący boje we włoskiej Serie A ramię w ramię z gwiazdami z całego świata. Kiedyś Arek i Piotrek, rozgrywający z kolegami z klasy i osiedla pierwsze mecze w turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.

PRZYGODA DLA KAŻDEGO, FINAŁ NA NARODOWYM DLA NAJLEPSZYCH

Turniej organizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej od 11 lat sponsorowany jest przez markę Tymbark, a od roku także przez firmę Electrolux. Już ponad 1,6 mln dzieci wzięło udział w dotychczasowych edycjach Turnieju, którego głównym celem jest zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej. Najważniejszym aspektem rozgrywek jest zabawa i przyjemność z gry. Warto jednak pamiętać, że na kolejnych etapach dzieci są pod baczną obserwacją trenerów młodzieżowych reprezentacji Polski, którzy wyławiają największe talenty i pomagają im spełnić marzenia o piłkarskiej karierze i założeniu reprezentacyjnej koszulki. Aż 27 spośród 80 zawodniczek i 46 z 80 piłkarzy uczestniczących w poprzedniej edycji rozgrywek zostało powołanych na Letnią Akademię Młodych Orłów, gdzie trenowali pod okiem Marcina Dorny, Bartłomieja Zalewskiego, Dariusza Dźwigały czy Niny Patalon. Jak co roku, dziewczęta i chłopcy uczestniczący w Turnieju podzieleni są na trzy kategorie wiekowe – U-8, U-10 i U-12. Wszyscy rozpoczną rozgrywki najpierw w swoich miastach i gminach, gdzie stawką jest awans do Finałów Wojewódzkich, aby na nich powalczyć o mistrzostwo województwa i wyjazd do Warszawy na Finał Ogólnopolski. To tam najlepsi powalczą o Wielki Finał na stadionie PGE Narodowym. Nagrodą główną dla zwycięzców będzie możliwość obejrzenia meczu kadry Adama Nawałki i osobistego spotkania z reprezentantami Polski. Warto przy tym pamiętać, że uczestnictwo w Turnieju to jedna z zaledwie trzech okazji, by zagrać na jednym z najpiękniejszych stadionów na świecie – pozostałe to gra w finale Pucharu Polski i reprezentacji Polski. „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to również promocja zasad fair play, ponieważ za wzorowe zachowania na boisku oraz poza nim zawodnicy, trenerzy a nawet kibice mogą zostać przez sędziego nagrodzeni „Zieloną Kartką Fair Play”. W poprzedniej edycji rozdano 170 takich kartek.

JAK ZGŁASZAĆ DRUŻYNY I KTO MOŻE ZAGRAĆ

Zespoły można zgłaszać do 30 września przez stronę www.zpodworkanastadion.pl. Każda drużyna U-8 musi liczyć przynajmniej 5, a w U-10 i U-12 6 zawodników. Turniej jest wyjątkową okazją do sportowej rywalizacji dla najmłodszych dzieci do lat 8 oraz dziewczynek, które stanowią co roku ponad 1/3 uczestników. Tak jak w poprzednich latach w rozgrywkach uczestniczyć mogą Szkoły Podstawowe, Uczniowskie Kluby Sportowe, Akademie Młodych Orłów, a także organizacje prowadzące działalność sportowo-edukacyjną. W tym roku, po raz pierwszy w historii, do rywalizacji mogą przystąpić również Kluby Sportowe, rejestrując zawodników według zasad zawartych w regulaminie turnieju. Za udział każdej drużyny w rozgrywkach opiekunowie otrzymają oryginalną koszulkę treningową. Pierwsze mecze zostaną rozegrane już w październiku. Skala Turnieju oraz formuła i poziom rozgrywek sprawiają, że w Turnieju zagrało wielu obecnych reprezentantów Polski, różnych kategorii wiekowych, takich jak Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński, Tomasz Kędziora, Bartosz Bereszyński, Marcin Kamiński, Bartosz Salamon, Igor Łasicki czy Paulina Dudek. Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się na stronach: www.zpodworkanastadion.pl oraz www.pzpn.pl.

Opr. mj