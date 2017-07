Zalew na Wisłoku będzie odmulony w 2018 r.?

RZESZÓW. Na inwestycję oczyszczenia rzeki rzeszowianie czekają już 20 lat.

Jest szansa, że po 20 latach oczekiwania w 2018 r. rozpoczną się prace przy odmulaniu rzeszowskiego zalewu na Wisłoku. Po pierwsze, decyzję w tej sprawie będzie mógł podjąć nowo tworzony Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Rzeszowie, a nie krakowski, jak do tej pory. Po drugie, na odmulenie być może znajdą się unijne pieniądze. Dlaczego odmulenie Wisłoka jest tak ważne dla stolicy Podkarpacia?

Dotąd rzeszowskim zalewem zarządzał RZGW w Krakowie. Ta jednostka miała dużo zadań do zrealizowania w dwóch województwach: małopolskim i podkarpackim, i dlatego oddalano czasowo prace nad odmuleniem zalewu w Rzeszowie. Nowy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Rzeszowie mógłby funkcjonować od 1 stycznia 2018 r.

Po przyjęciu ustawy o prawie wodnym Polska może pozyskać aż ok. 3 mld euro środków unijnych na inwestycje wodne. Na terenie Podkarpacia wykonane byłby nie tylko prace przy odmulaniu zalewu, ale i wybudowany zostałby zbiornik retencyjny Kąty-Myscowa.

Eksperci szacują, że z zalewu na Wisłoku trzeba wyciągnąć już ponad 1,5 mln m sześc. mułu. Koszt inwestycji pochłonie ok. 40 mln zł.

- Jeżeli wniosek o środki unijne złożony przez miasto będzie prawidłowy, to prace przy odmuleniu zalewu mogłyby ruszyć w przyszłym roku – poinformował poseł Wojciech Buczak.

Mało czasu na ratowanie ujęcia wody dla Rzeszowa

Zamulony zalew jest zagrożeniem dla żyjących w Wisłoku ryb, ptaków i roślin. Jeżeli muł będzie się rozszerzał i sięgnie ujęcia wody w Zwięczycy, to również mieszkańcy Rzeszowa będą mieli zanieczyszczoną wodę w kranach z wysokim poziomem amoniaku. Przy dużym stężeniu ten związek chemiczny jest niezwykle groźny dla zdrowia. Fachowcy biją na alarm. Jest coraz mniej czasu, żeby uratować ujęcie wody dla Rzeszowa, z którego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji codziennie dostarcza czystą wodę.

Jeszcze 6 lat temu ówczesny marszałek województwa podkarpackiego wydał pozwolenie wodnoprawne do rozpoczęcia prac przy odmulaniu rzeszowskiego zalewu. Mimo to nie przystąpiono do nich, bo organizacje ekologiczne kilkakrotnie je zaskarżały. Pojawiła się nawet firma, która chciała odmulić zalew, ale wycofała się. Niestety, do tego nie doszło.

Mariusz Andres