Zamiast wieży widokowej, ma być statua

MIELEC. Powstał Komitet Budowy Statuy Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

To, że mieleccy radni zrezygnowali z budowy 18-metrowej wieży widokowej, której uwieńczeniem miała być figura Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wcale nie oznacza, że temat umarł. Jak się okazuje, powstał Społeczny Komitet Budowy Statuy MBNP, który już rozpoczęło zbiórkę pieniędzy na ten cel. Nie wiadomo, gdzie obiekt ten miałby stanąć. Najczęściej mówi się o Górze Cyranowskiej i alei Niepodległości.

Z inicjatywy radnych PiS na budowę wieży widokowej w tegorocznym budżecie miasta zapisano ponad 1,1 mln zł. Przeciwko budowli od samego początku byli aktywiści z Obywatelskiego Mielca. O Mielcu zrobiło się głośno w całej Polsce. Głośno, rzecz jasna, w sensie negatywnym. Koniec końców radni zrezygnowali z budowy wieży. Pieniądze, które zapisano na ten cel, w większości przeznaczono na zakup sprzętu dla mieleckiego szpitala.

Rozpoczęto już zbiórkę pieniędzy

Wpływ na taki rozwój wydarzeń miały lokalne środowiska katolickie, które miały serdecznie dość medialnej nagonki. Jednak decydujący, jak należy sądzić, okazał się być głos Władysława Ortyla, marszałka województwa i lidera podkarpackich struktur PiS, który nie krył swego sceptycyzmu wobec planowanej budowli. Temat wieży widokowej upadł. Ale to nie znaczy, że zrezygnowano z uhonorowania Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Wręcz przeciwnie. Zawiązano właśnie Społeczny Komitet Budowy Statuy MBNP. W mieleckich parafiach przeprowadzono już nawet zbiórkę na rzecz tej inwestycji. Lokalizacja budowli nie jest jeszcze przesądzona. Podczas mszy św. w kościoła pw. MBNP miały paść słowa, że kolumna i figura MBNP ma stanąć na Górce Cyranowskiej ponad laskiem. Inny pomysł na umiejscowienie obiektu ma Marian Kokoszka (PiS), przewodniczący Rady Miasta.

- Postument mógłby stanąć w osi alei Niepodległości, w miejscu, które widzimy jadąc od wiaduktu w stronę Góry Cyranowskiej. Przynajmniej ja tak to widzę – mówi nam przewodniczący. – Mam nadzieję, że uda się pozyskać działkę i uda się zebrać odpowiednią ilość środków na budowę tej budowli. Skoro mieszkańcy za pośrednictwem Rady Miasta zdecydowali, że Matka Boża jest patronką Mielca, to czego teraz mamy się wstydzić?

Marian Kokoszka nie szczędzi bardzo ostrych słów w stosunku do przeciwników idei. – Dlaczego garstka ludzi, którzy być może są niewierzącymi, ma decydować za większość mielczan? Przecież to jest niedopuszczalne! – irytuje się. – Ich walka z wieżą widokową była bardzo nie fair, poniżej pasa. Ten hejt, ten lewacki atak, który wylewał się w mediach, był tak bezpardonowy, że trzeba było to w końcu przerwać i zrezygnować z budowy tej wieży.

Paweł Galek