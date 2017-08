Zamknięty szlaban powoduje korki

RZESZÓW. – W weekend przejazd w kierunku wiaduktu to był jakiś koszmar – mówili nam kierowcy.

W minioną sobotę i niedzielę kierowcy mieli problem z dojazdem z ronda Dmowskiego w kierunku wiaduktu Śląskiego. Na prawym pasie tworzyły się długie korki, bo co chwilę samochody zatrzymywały się przed szlabanem, który blokował dojazd do płatnego parkingu w galerii handlowej od strony wiaduktu Śląskiego. Jak mówią sami kierowcy, do takich sytuacji nadal będzie dochodziło. Czy można rozwiązać ten duży problem?

Od niedawna przy galerii handlowej obok wiaduktu Śląskiego funkcjonuje płatny parking (wcześniej był darmowy). Z tego powodu niektórzy kierowcy, którzy jadą aleją Piłsudskiego i zjeżdżają w kierunku parkingu, na chwilę zatrzymują się, naciskają guzik, biorą bloczek i dopiero wtedy szlaban otwiera się. Na te czynności trzeba trochę czasu. Dlatego też droga przy alei Piłsudskiego blokuje się. W najgorszej sytuacji są kierowcy, którzy jadą w kierunku ul. Krakowskiej i nie zbaczają na parking. Muszą stać w korku, który bardzo powoli się przesuwa.

- Jechałem w niedzielę i zaraz za rondem stanąłem w korku – mówi kierowca z Rzeszowa. – Myślałem, że dzieje się tak z powodu wypadku. Okazało się jednak, że nic takiego się nie wydarzyło, a powodem jest szlaban przy galerii. Co będzie po wakacjach, gdy po rzeszowskich drogach zacznie jeździć więcej samochodów? Jeżeli korki w kierunku wiaduktu nie zostaną rozładowane, to od września będzie ich więcej niż dotąd.

Z pytaniem, czy policja zamierza rozwiązać ten problem kierowców zwróciliśmy się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

- W przypadku nasilenia korków na tej drodze istnieje możliwość zwołania komisji bezpieczeństwa i zastanowienia się nad zmianą organizacji ruchu w miejscu występowania utrudnień – poinformowano nas w zespole prasowym KWP w Rzeszowie.

Sprawą zakorkowania drogi od ronda Dmowskiego w kierunku wiaduktu zajął się już Miejski Zarząd Dróg. – 23 sierpnia będziemy rozmawiać z dyrekcją galerii handlowej – mówi Andrzej Świder, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. – Zaproponujemy, żeby szlaban umieścić w głębi dojazdu do galerii. Teraz stają tam trzy, cztery samochody, chcielibyśmy żeby było tam miejsce dla ośmiu aut. Dzięki temu droga zostanie odkorkowana.

Mariusz Andres