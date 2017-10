Zapłacimy jeszcze więcej za wywóz śmieci?

PODKARPACIE. Podwyżki szczególnie mogą dotknąć gminy, w których domostwa ogrzewane są węglem.

W najbliższych miesiącach mieszkańcy gmin na Podkarpaciu prawdopodobnie będą musieli zapłacić więcej za wywóz śmieci. Dlaczego? Wszystko za sprawą potęgującej się ilości odpadów z pieców, z którymi nie wiadomo, co zrobić, a które produkowane są w większości gospodarstw domowych. Gminy coraz częściej korzystają z opcji segregowania popiołu, a to z kolei wiąże się z wyższymi kosztami.

Zdaniem „Dziennika Gazety Prawnej”, na jedną osobę w ciągu roku przypada 100 kg popiołu. Tak dużą ilość odpadów ciężko zutylizować, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia instalacji do przetwarzania, a następnie utrudnić proces recyklingu innych materiałów.

Zapytaliśmy władze kilku gmin o koszty, jakie ponoszą ich mieszkańcy w związku z oddawaniem kłopotliwych materiałów z pieców. – W każdą sobotę można u nas oddać popiół i jest to bezpłatne – tłumaczył Mirosław Korczyński z wydziału technicznego gminy Boguchwała. Jak zaznaczył: – Z czasem mogą wzrosnąć opłaty, jednak w najbliższym czasie raczej do tego nie dojdzie. Obecnie boguchwalskie gospodarstwa jednoosobowe za wywóz śmieci segregowanych w sposób selektywny muszą miesięcznie zapłacić 12 zł, 2-4-osobowe 21 zł, a 5-10-osobowe 31 zł. Pytanie tylko, jak długo taki stan się utrzyma?

- Na terenie gminy Krasne nie wydzielamy popiołu jako część osobnego odpadu – usłyszeliśmy w referacie ochrony środowiska urzędu gminy Krasne. W tym przypadku takie działania pozwalają zaoszczędzić pieniądze, jednak kosztem braku proekologicznej postawy. W gminie Trzebownisko wszystkie odpady odbiera firma wyłoniona w przetargu. – Nie wiąże się to z większymi kosztami – wyjaśniała Ewa Nowak, kierownik referatu.

W tym momencie oddanie popiołów na składowisko wiąże się z kosztem ok. 120 zł, jednak za kilka miesięcy ta usługa może zdrożeć do kwoty 170 zł. Jak wskazują eksperci, rozwiązaniem tej sytuacji mogłoby być posypywanie popiołem śmieci na wysypiskach, jednak zgodę na takie działania musiałby najpierw wyrazić resort środowiska.

