Zapomniana choroba pojawiła się na Podkarpaciu

RZESZÓW, PODKARPACIE. Rzadko występująca choroba, jaką jest tężec, w 40 proc. jest śmiertelna.

W związku ze zgłoszeniem w województwie podkarpackim w maju i czerwcu bieżącego roku dwóch zachorowań na tężec, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina, czym jest tężec i co warto o nim wiedzieć.

Do zakażenia tężcem dochodzi przez zanieczyszczenie rany ziemią, nawozem, kurzem lub innym ciałem obcym skażonym zarodnikami tężca. Najczęściej zakażenia tężcem dotyczą ran głębokich, miażdżonych, rozległych oparzeń, ale mogą to być również nieznaczne otarcia naskórka. Choroba objawia się skurczami mięśni, szczękościskiem, napadowymi prężeniami ciała. – Tężec jest chorobą rzadko występującą (w Polsce corocznie rejestruje się kilkanaście zachorowań), ale ze względu na ciężki przebieg zachorowań oraz wysoką śmiertelność (ponad 40 proc.) w pełni uzasadnione jest podawanie zalecanych szczepień dla osób dorosłych (najczęściej chorują osoby po 50. roku życia) oraz systematyczne szczepienie dzieci i młodzieży w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych (każde zranienie dziecka niezaszczepionego to potencjalne ryzyko zakażenia tężcem) – pisze na stronie sanepidu.

Służby sanitarne przypominają, że szczególną uwagę należy zwrócić na zaszczepienie osób z przewlekłymi stanami chorobowymi związanymi z owrzodzeniami podudzi oraz osób narażonych na zakażenie tężcem ze względu na charakter pracy zawodowej, tryb życia (hobby) lub aktywność rekreacyjną.

Anna Moraniec