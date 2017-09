Zapraszamy do bezpłatnej stylizacji

Jeśli chcesz zmienić nieodpłatnie fryzurę, mieć profesjonalny makijaż i dobór ubrań do zdjęć w markowym salonie, przyślij swoje zgłoszenie.

Możesz też zaproponować to mamie, siostrze czy znajomej, jeśli od dawna wyglądają tak samo, podejmują nietrafione próby upiększania lub nie nadążają za modą. Nie ma ograniczeń wiekowych ani rozmiarowych, mile widziane panie dojrzałe i młode, z całego regionu.

Przystępując do Metamorfoz, uczestniczka ma zapewnioną nieodpłatną wizytę u fryzjera, makijażystki i dobór ubrań do zdjęć, z uwzględnieniem tego co służy sylwetce, a co nie. Ubrania mają poprawiać proporcje ciała, wyszczuplać, odmładzać – zależnie od potrzeb.

Zgłoszenia prosimy wysyłać, zamieszczając w nich podstawowe dane i aktualne zdjęcie kandydatki – tylko do naszego wglądu. Prosimy więc podać: Imię, nazwisko, wiek, numer telefonu i adres, rozmiar ubrań.

Adres zgłoszeń: halina.kossak@wp.pl

O przyjęciu decyduje m.in. kolejność zgłoszeń, a liczba miejsc ograniczona, dlatego zainteresowane osoby nie powinny zwlekać.