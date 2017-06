Zaprojektują przebudowę centrum miasta

RZESZÓW. Wiadukt przy ul. Batorego zostanie całkowicie zmodernizowany.

Miasto wybrało firmę do zaprojektowania układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki, Orzeszkowej, Śniadeckich i Głowackiego. Powstanie rondo obok siedziby ZUS, połączenia istniejących ulic i nowy przejazd kolejowy na ul. Batorego.

- Miasto ogłosiło dwa przetargi na opracowanie dokumentacji, ale nie zgłosiła się żadna firma na rozwiązanie problemu węzła ul. Fredry i wiaduktu na ul. Batorego, więc poprosiliśmy o negocjację jednego projektanta. Dostał dokumentację. W tym tygodniu ma się wypowiedzieć, czy weźmie tę pracę – mówi Tadeusz Kuśnierz, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie.

Rozbudowane, przebudowane i zbudowane zostaną drogi o łącznej długości ok. 2165 m. Na skrzyżowaniu ulic Głowackiego, Siemiradzkiego, Batorego (w okolicy ZUS) planuje się budowę ronda dwupasmowego o średnicy zewnętrznej ok. 42,5 m. Rozważane jest też rondo jednopasmowe. Od ronda pójdzie nowa droga o dł. 60 m w kierunku ul. Styki o szerokości 7 m, z jednostronną dwukierunkową ścieżką rowerową. Po obu stronach zbudowane zostaną chodniki. Projektowana droga skrzyżuje się z ul. Śniadeckich, ul. E. Orzeszkowej i zakręci na kierunek do ul. Żółkiewskiego. W okolicy budynku nr 1 zaplanowany jest ostry zakręt wraz z budową zjazdu publicznego do przyległych dróg wewnętrznych m.in. ul. Kopczyńskiego. W tym miejscu rozważana jest też budowa ronda. Od skrzyżowania z ul. Styki do ul. Kochanowskiego projektowana jest trzypasmowa droga. Ze względu na dużą różnicę wysokości projektowanej drogi w stosunku do istniejącej ul. Batorego nie planuje się w tym miejscu skrzyżowania. Ul. Batorego zgodnie miejscowym planem byłaby wtedy ślepą ulicą. Rozważane jest też skrzyżowanie i dojazd do działek przyległych w tym miejscu, jeśli tylko pozwolą na to możliwości techniczne.

Kolej w ramach modernizacji stacji Rzeszów przebuduje też wiadukt przy ul. Batorego. Będzie miał trzy pasy, chodnik i ścieżkę rowerową. Nie wcześniej niż w przyszłym roku rozpocznie się przebudowa ulic. Całkowita wartość inwestycji to ok. 4 mln zł.

Blanka Szlachcińska