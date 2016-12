Zatrzymali posiadacza amfetaminy

STRZYŻÓW. 23-letni mieszkaniec gminy Strzyżów zatrzymany za posiadanie amfetaminy.

Policjanci Wydziału Kryminalnego KPP w Strzyżowie zatrzymali 23-letniego mężczyznę, który był w posiadaniu narkotyków. Funkcjonariusze zabezpieczyli dwa woreczki strunowe wypełnione amfetaminą.

W nocy z 21 na 22 grudnia uwagę strzyżowskich policjantów patrolujących teren miasta zwrócił młody mężczyzna. Mężczyzna ten, w ocenie funkcjonariuszy, zaczął się podejrzanie i nerwowo zachowywać. Policjanci słusznie nabrali podejrzeń, że może on posiadać przy sobie przedmioty zabronione. Młody mężczyzna wsiadł jako pasażer do skody i odjechał, policjanci pojechali za nim. Kiedy podali kierowcy sygnał do zatrzymania, przez okno pasażer „coś” wyrzucił. Policjanci zatrzymali samochód oraz zabezpieczyli wyrzucone woreczki strunowe z białym proszkiem. Użycie testera potwierdziło, że jest to amfetamina w ilości 0,52 grama. 23-latek, mieszkaniec gminy Strzyżów, został zatrzymany.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego policjanci przedstawili mężczyźnie zarzut posiadania narkotyków.

Maria Ekiert