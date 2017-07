Zbliża się rozbudowa hali Podpromie

RZESZÓW. Inwestycja ma kosztować ok. 30 mln zł.

Firma Archimedia z Poznania przekazała już miastu pełną dokumentację projektową rozbudowy hali Podpromie. Ta ma zostać dokładnie sprawdzona i wtedy miejscy urzędnicy będą mogli przygotować oraz ogłosić przetarg na prace budowlane. W tym celu konieczne jest także zarezerwowanie środków w miejskim budżecie.

Radni na wtorkowej sesji zdecydują, czy przesunąć na bieżący rok ponad 652 tys. zł. – Ta kwota pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie hali – słyszymy w ratuszu.

Prace miałyby ruszyć jeszcze latem i potrwać do końca 2018 roku. Szacuje się, że inwestycja może pochłonąć nawet 30 mln zł.

Regionalne Centrum Sportowo-Widowiskowe im. Jana Strzelczyka w Rzeszowie ma ponad 15 tysięcy mkw. powierzchni całkowitej. Obecnie na trybunach mogą zasiadać 4304 osoby. Hala po rozbudowie ma mieć trybuny, które pomieszczą 6700 osób, w tym 900 miejsc będzie w strefie VIP. Ma być ona przeznaczona do oglądania meczów z zamkniętych boksów, ale także na otwartych miejscach w wydzielonej części widowni. Widzowie będą mieć jeszcze lepszy wgląd na to, co dzieje się na boisku. Trybuny będą lepiej wyprofilowane i przybliżone do boiska. Architektom zależało na tym, żeby uzyskać efekt kotła, niezwykłego klimatu, który robią kibice. Powstanie również specjalna strefa dla dziennikarzy. Będą mogli zatrzymać sportowców schodzących z boiska na krótką rozmowę i zdjęcia robione przez fotoreporterów. Zbudowana zostanie też nowa sala konferencyjna, a także zaplecze odnowy biologicznej i siłownie. W sali konferencyjnej operatorzy kamer będą mogli nagrywać mecz w taki sposób, żeby nie przeszkadzać kibicom. Od strony południowej planowany jest kompleks gastronomiczny, który będzie czynny nie tylko w czasie rozgrywek. W rozbudowanej hali nie zabraknie też zaplecza odnowy biologicznej i siłowni. To umożliwi sportowcom trenowanie na miejscu w jeszcze lepszych warunkach.

Blanka Szlachcińska