Zbyt strome zjazdy do domów z al. Sikorskiego?

RZESZÓW. Mieszkańcy os. Biała w Rzeszowie skarżą się, że remontowana al. Sikorskiego jest zbyt wysoko w stosunku do położenia domów.

- U mnie droga jest tak wysoko, że zjazd z niej jest na poziomie połowy wysokości mojej bramy – mówi Stanisław. Ludzie boją się, że na swój koszt będą musieli nawozić ziemi i utwardzać teren przy domach. Nie każdy ma jednak taką możliwość. – Przecież nie dosypię tyle ziemi, żeby mieć łagodny zjazd, bo musiałabym zakopać swój dom. Wtedy parter zmieniłby się w półpiwnicę, a ziemia sięgałaby prawie okna – mówi Magdalena z os. Biała.

Prace przy rozbudowie al. Sikorskiego do czterech pasów wraz z budową ścieżki rowerowej i chodnika wykonuje firma Skanska. Wykonawca zapewnia, że wszystko jest robione zgodnie z opracowaną dokumentacją. Projekt zakłada regulację zjazdów indywidualnych, publicznych, dróg wewnętrznych oraz dróg dojazdowych, a także regulację bram i ogrodzeń do posesji.

- W przypadku braku w projekcie przewidzianej regulacji podczas wykonywania zjazdów zostanie ona wykonana w zakresie niezbędnym. Jeśli natomiast mieszkańcy na swój wniosek (każdy podjazd jest indywidualny jeżeli chodzi o różnicę wysokości, bliskość zabudowy itp.) wyrażają zgodę na podejście indywidualne na posesji, to jest to ustalane wspólnie po spisaniu ustaleń – mówi Agnieszka Kotela z firmy Skanska. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców każdy wykonywany zjazd, to jak będzie on wyglądał, jest w rzeczywistości ustalany i wyjaśniany z mieszkańcami. W sytuacji, gdy wizja zjazdu jest odmienna, organizowane są spotkania z nadzorem celem wypracowania kompromisu – dodaje.

