Zdążyć z „łącznikiem” przed zimą

RZESZÓW. Połączenie od ul. Podkarpackiej do ul. Przemysłowej będzie gotowe w tym miesiącu.

Jeszcze we wrześniu udostępniono jeden z wiaduktów przy ul. Podkarpackiej. Końcem października gotowa będzie druga jezdnia od ul. Podkarpackiej do ul. Przemysłowej. Miesiąc później będzie można już dojechać od drogi krajowej nr 19 do węzła Rzeszów – Południe (S19).

Plan jest taki, żeby na koniec października wykonać w pełni odcinek, który połączy ul. Podkarpacką z ul. Przemysłową, a do końca listopada pozostałą cześć robót czyli od ul. Przemysłowej do węzła Rzeszów- Południe w Kielanówce.

- Aktualnie prace toczą się na wiadukcie w ciągu ul. Podkarpackiej, pod wiaduktem przy budowie węzła i na końcowym odcinku przy samym węźle Kielanówka, przy nasypie i przy demontażu nasypu przeciążeniowego na słabszym odcinku, który został wzmocniony. Wlot do ul. 9. Dywizji Piechoty został zmieniony na węzeł dwupoziomowy. W końcowej fazie budowy jest rondo. Na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Świętokrzyskiej jest wykonany chodnik i ścieżka rowerowa, bo tutaj na ul. Świętokrzyskiej jest cmentarz komunalny – mówi Marek Ustrobiński, zastępca prezydenta Rzeszowa. – Ustawiane są bariery energochłonne. Równolegle są prace prowadzone przy drogach serwisowych, drogach zbiorczych, przyległych. Wykonana jest już instalacja pod oświetlenie, zabezpieczone skarpy. Wszystkie przygotowania zmierzają do tego, żeby jeszcze w tym miesiącu położyć warstwę ścieralną. Sedno robót koncentruje się w kierunku węzła, został odcinek kilkuset metrów prowadzący do S19 – dodał.

Jak mówi Andrzej Świder, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, cały łącznik „Kielanówka” od ul. Podkarpackiej do węzła S19 ma ponad 3,5 km długości. – Mamy dwa pasy w każdym kierunku, pas dzielący 5 metrów. Kwota inwestycji to 68 mln zł same roboty budowlane, a z wykupami terenów 72 mln zł – informuje.

- W tym miejscu, gdzie kończy się zakres łącznika, zaczyna się przebudowa ul. Podkarpackiej do granicy z gminą Boguchwała. Wycięte są już drzewa, wyburzone budynki, trwają prace związane z sieciami podziemnymi, czyli woda, kanalizacja i prąd. Szkoła znajduje się teraz przy ulicy, a była schowana za budynkami, których już nie ma. Powoli prace nabierają tempa. Na odcinku od Boguchwały rozpoczęła się już budowa kanalizacji deszczowej. Odcinek kończy się przed mostem, który jest już w Boguchwale – mówi Ustrobiński.

bsz