Ziemia Polska – Zakłady dbające o stan polskiej gleby

Jesteśmy przedsiębiorstwem z branży rolniczej zajmującej dostarczeniem wysokiej jakości kompostów dla naszych partnerów. Dzięki naszym produktom gleba pozostaje odpowiednio przygotowana pod uprawy, oraz bogata w materię organiczną. Nasi klienci cenią sobie produkty z linii ProEma, przede wszystkim ze względu na wysoką jakość i szybkie efekty, jak i naturalność produktów. Jesteśmy na rynku od lat i posiadamy pięć zakładów na terenie Polski, w naszych produktach wykorzystujemy unikalną technologię z zastosowaniem mikroorganizmów dzięki której nasze produkty są tak wysokiej jakości.

Zadowolenie klientów z naszych produktów

Dzięki zastosowaniu najnowszej technologi w produkcji kompostu uzyskujemy bardzo dobre efekty nawet w przypadku gleb zniszczonych długotrwałym użytkowaniem. Klienci cenią sobie nasze produkty również ze względu na bardzo szeroką ich gamę. W swojej ofercie posiadamy:

ProEma 1: To naturalny środek organiczny mający za zadanie poprawić właściwości gleby. Zapewnia on pozytywne właściwości zarówno dla roślina tam uprawianych poprzez dostarczenie takich substancji jak azot, potas, fosfor, oraz podnosi on jakość gleby poprzez zwiększenie kompleksu sorpcyjnego i pojemności wodnej. Ponad to ProEma 1 pobudza w glebie aktywność mikrobiologiczną przez co staje się ona bardziej żyzna.

ProEma 2: Ten kolejny produkt z serii ProEma jest przeznaczony pod ogródek warzywny, trawnik, oraz rośliny ozdobne. Kompost zawiera materię organiczną, która powoduje urozmaicenie gleby.

ProEma 4: Środek bardzo podobny do wczęsniej opisanego ProEma 2 z mniejszą zawartością składników pokarmowych, za to podobną zawartość substancji organicznych dając tym samym bardzo ciekawy efekt.

ProEma 5: Jest to kompleksowy produkt stosowany do gleb przygotowanych pod zasiew, zbóż ozimych, jarych, roślin przemysłowych jak i tych energetycznych. ProEma 5 to bogate źródło materii organicznej, mikroelementów, azotu i fostoru, ponad to wpływa na pozytywnie na odczyn kwasowy gleby i jej właściwości wodne. Dodatkowym pozytywnym działaniem tego preparatu jest ograniczanie wpływania pestycydów do wód gruntowych.

Wszystkie te produkty robione są z myślą o dawaniu jak najlepszych efektów i naprawianiu już zniszczonych użytkowaniem gleb, zarówno do użytku przy domowego co stricte rolniczego.

Dlaczego warto skorzystać akurat z produktów ProEma?

Jeżeli cenimy sobie jakość i ekologie to wybór naszych naturalnych kompostów to najlepsza możliwa opcja na rynku. Pełna zgodność z naturą, aktywowanie mikrobiologiczne gleby, dostarczenie roślinom najniezbędniejszych substancji do poprawnego wzrostu, oraz ograniczanie przepływu pestycydów do wód gruntowych sprawia że jesteśmy liderem na rynku. To tylko niektóre zalety naszych produktów z których korzystają od 2008 roku klienci. Cieszymy się zaufaniem również dzięki certyfikatom wydawanym przez organy rządowe, które tylko poświadczają jakość produktów które sprzedajemy. Jeżeli i ty chcesz cieszyć się najlepszymi efektami swoich zbiorów sięgnij po produkty marki ProEma.

Artykuł sponsorowany