Zmazać plamę z Suwałk

PIŁKA NOŻNA. NICE I LIGA. Czy Stal Mielec, która na kolejne zwycięstwo czeka od 17 września przełamie się w blasku kamer?

- Trzeba się skoncentrować na najbliższym meczu i zmazać plamę z Suwałk. Najbliższe dwa tygodnie to dwa mecze w domu. Nie wyobrażam sobie innego scenariusza, niż komplet 6 punktów – przekonuje Krystian Getinger, obrońca Stali Mielec, która w piątkowy (13 października) wieczór będzie podejmować wicelidera z Chojnic. W minionym tygodniu głównym tematem rozmów w mieleckiej szatni było to, co się stało w Suwałkach, gdzie Stal po słabym meczu przegrała 0-2. – Była bardzo długa analiza, rozmowy grupowe i indywidualne, by podnieść zespół mentalnie, by była walka. Determinacja w ostatnim meczu była dużo mniejsza, niż u gospodarzy w Suwałkach. Szybciutko trzeba zapominać o tym co było. Czekają nas teraz dwa ciężkie domowe mecze z faworytami tej ligi, którzy grają bardzo dobrą piłkę. Musimy zrobić wszystko by się przeciwstawić temu. W piątek mecz z zespołem, który posiada wielu doświadczonych zawodników, ogranych w ekstraklasie, z charyzmą, walczących – przekazuje Zbigniew Smółka, trener Stali. Mielczanie na kolejne ligowe zwycięstwo czekają od 17 września, gdy pokonali GKS Katowice 3-2. W późniejszych trzech meczach podopieczni Zbigniewa Smółki zdobyli zaledwie punkt. – Do poprawy jest wiele rzeczy. Zależy nam by była optymalna dyspozycja zawodników, by dopisywało nam zdrowie, tego w ostatnim czasie bardzo brakuje – ubolewa szkoleniowiec biało-niebieskich. I rzeczywiście sytuacja kadrowa Stali nie jest najlepsza. – Po meczu w Suwałkach mamy trzech zawodników mocno poobijanych. Kłopoty nasze zaczęły się w meczu z Puszczą Niepołomice. Waldemar Gancarczyk nie wróci do nas szybko, miał operację kolana. Wówczas także Mateusz Cholewiak doznał poważnej kontuzji, on jest jednak bliski powrotu. W kolejnych meczach pojawiły się kontuzje związane z walką: urazy kostek i stłuczenia mięśni. Ciężko pracujemy i raczej z tym sobie też poradzimy. To są urazy związane z walką i obecnymi boiskami, gdzie jest grząska murawa – raportuje Piotr Obara, fizjoterapeuta Stali. Chojniczanka obecnie wyprzedza Stal Mielec o 5 punktów i I-ligowej tabeli ustępuje miejsca jedynie Odrze Opole. Podopieczni Krzysztofa Brade na wyjazdach nie uznają kompromisów, prezentując jednocześnie iście kameleonową formę: 3 zwycięstwa i 3 porażki. Niezależnie od tego, którą twarz pokaż w Mielcu, Stal chce to spotkanie wygrać. Co na to rywale? – Wprawdzie nie oglądałem meczów Stali, ale na papierze wygląda ona na mocną, jak na tę ligę. Na pewno będzie to ciekawy mecz i mam nadzieję, że wygramy ten mecz i będziemy się piąć w górę tabeli – przekonuje Krzysztof Danielewicz, pomocnik Chojniczanki.

STAL Mielec – CHOJNICZANKApiątek, godz. 20.45 (transmisja Polsat Sport Extra)

mj