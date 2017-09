Zmiana organizacji ruchu na alei Sikorskiego

RZESZÓW. Co najmniej do 13 września potrwa remont dwukilometrowego odcinka drogi.

Na części alei Sikorskiego codziennie zmieniana jest organizacja ruchu. Kierowcy muszą mieć to na uwadze, bo na dwukilometrowym odcinku drogi trwają przygotowania do kładzenia asfaltu. Utrudnienia potrwają do 13 września, ale mogą się przedłużyć, bo zakończenie robót jest uzależnione od warunków atmosferycznych.

Na razie między granicami Rzeszowa i gminy Tyczyn (od ul. Malowniczej do mostu na rzece Strug) jest kładziona warstwa wiążąca z masy mineralno-bitumicznej. Na niej zostanie położony asfalt. Miejski Zarząd Dróg ostrzega kierowców, że organizacja ruchu na alei Sikorskiego do 13 września zostanie wiele razy zmieniona.

- Organizacja ruchu codziennie jest zmieniana w zależności od miejsca, w którym są prowadzone roboty – poinformował Damian Solarz, kierownik budowy z firmy Skanska. – Możliwe jest korzystanie z alternatywnych objazdów, m.in. można jeździć równoległą ulicą Świętojańską.

Na alei Sikorskiego trwają prace związane z siecią gazową, budową oświetlenie ulicznego. Firma Skanska buduje też ciąg pieszo-rowerowy, zjazdy do posesji po lewej stronie w kierunku Rzeszów – Tyczyn. Wykonywane są też roboty ziemne. Droga na tym remontowanym odcinku poszerzona zostanie z dwóch do czterech pasów ruchu.

Przebudowa drogi będzie kosztować 20 mln zł, z tego 17 mln to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

