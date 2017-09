Zmniejszą się kolejki do usunięcia zaćmy

RZESZÓW, PODKARPACIE. Dodatkowe pieniądze trafią do szpitali, gdzie na zabiegi czeka najwięcej pacjentów.

W drugim półroczu tego roku NFZ przeznaczył dodatkowe 9 mln zł na sfinansowanie większej liczby operacji usunięcia zaćmy oraz na endoprotezoplastykę. Fundusz liczy, że dzięki temu skrócą się kolejki oczekujących na te operacje. Środki trafią do tych placówek, które operują najwięcej i gdzie w kolejce czeka największa liczba pacjentów.

- Na endoprotezoplastykę czeka u nas ok. 200 pacjentów. Dzięki dodatkowym środkom jeszcze w tym roku będziemy chcieli zoperować wszystkich. Liczymy się jednak z tym, że część pacjentów, z różnych względów, np. pogorszenia ogólnego stanu zdrowia, zrezygnuje z zabiegu – mówi Małgorzata Przysada, z-ca dyrektora ds. lecznictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.

- Czasu jest niewiele, ale liczymy, że dzięki dodatkowym ekstraśrodkom uda się kolejki skutecznie skrócić. Kolejki do usuwania zaćmy już się skróciły, bo na wiosnę placówki dostały dodatkowe środki, teraz liczymy, że ulegną skróceniu także w endoprotezoplastyce – mówi Robert Bugaj, dyrektor POW NFZ w Rzeszowie. – Może przyśpieszenie nie będzie aż tak duże, bo jednak cena jednostkowa endoprotezoplastyki w stosunku do usunięcia zaćmy jest dużo wyższy (koszt endoprotezoplastyki to 11-13 tys. zł, zaćmy ok. 2100 zł – dop. red.), ale na pewno odczuwalne.

am