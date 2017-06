Znalazł się jeden z granatów zgubionych przez antyterrorystów

RZESZÓW. Poszukiwania drugiego granatu wciąż trwają…

Policjanci odnaleźli jeden z dwóch granatów hukowo-błyskowych, które podczas akcji rozbicia gangu handlarzy marihuany… zgubili w Witowie na Podhalu antyterroryści z Rzeszowa.

Do niecodziennego incydentu doszło we wtorek, 6 czerwca. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy wspieranych przez policjantów z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji z Rzeszowa i Lublina jednocześnie weszło do budynków znajdujących się w Witowie, w województwie małopolskim, oraz w miejscowości Topórek w województwie mazowieckim, gdzie przestępcy ukryli nielegalne plantacje marihuany. W trakcie akcji w Witowie, gdy podwieszeni pod śmigłowcem antyterroryści dolatywali do posesji, z kamizelki jednego z nich wysunęły się dwa granaty hukowo-błyskowe Bang 1 i Bang 9. Pomimo tego, że natychmiast rozpoczęła się akcja poszukiwawcza z użyciem wykrywacza metalu, granatów nie udało się odnaleźć, a akcja poszukiwawcza przeciągnęła się do następnego tygodnia. W niedzielę jeden z granatów został odnaleziony.

Podczas wtorkowej akcji funkcjonariusze z Rzeszowa i Lublina zabezpieczyli ponad 2 tysiące roślin konopi oraz ponad 40 kg marihuany. Czarnorynkową wartość zabezpieczonych narkotyków szacuje się na ponad milion trzysta tysięcy złotych. Natomiast z krzewów konopi można wytworzyć blisko 50 kilogramów narkotyku o czarnorynkowej wartości półtora miliona złotych. Policjanci zatrzymali pięć osób w wieku od 37 do 67 lat. Trzy osoby, w tym jedna kobieta to obywatele Wietnamu. Dwaj pozostali mężczyźni to obywatele Polski, jeden z nich, był właścicielem budynku, w którym prowadzona była uprawa. W Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie usłyszeli zarzuty dotyczące uprawy i wytwarzania narkotyków. Grozi im za to od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

ksz