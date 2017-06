Znamy szpitale, które weszły do sieci

PODKARPACIE. Do sieci szpitali weszło w regionie 31 placówek, trzy z nich to prywatne lecznice. Mamy jeden szpital ogólnopolski i trzy na III poziomie referencyjności.

Na Podkarpaciu będzie jeden szpital na najwyższym, ogólnopolskim poziomie – to nieoczekiwanie Szpital MSWiA w Rzeszowie. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie znalazł się na II poziomie zabezpieczenia zdrowotnego. Wszedł jeszcze do sieci jako szpital onkologiczny i pulmunologiczny. Na III poziom referencyjności trafił Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital w Przemyślu, Szpitale Powiatowe w Mielcu i Sanoku oraz Rzeszowskie Centrum Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, które jest jednostką niepubliczną.

Reszta szpitali (powiatowe i wojewódzkie) trafiło do II lub I stopnia zabezpieczenia. Szpital w Brzozowie trafił na poziom onkologiczny, a Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” w Górnie do placówek pulmunologicznych. Z prywatnych podmiotów do sieci szpitali weszły jeszcze: rzeszowski Szpital Pro-Familia (I poziom), Szpital św. Rodziny w Rudnej Małej (poziom II).

Poza siecią znalazły się oba szpitale psychiatryczne, w Jarosławiu i Żurawicy. O pieniądze z NFZ będą startować tak jak dotychczas w konkursach.

Sieć ma dawać stabilność finansową szpitalom i bezpieczeństwo pacjentom

Ustawa o sieci szpitali, która zacznie obowiązywać 1 października przewiduje m.in. płacenie placówkom ryczałtu zamiast stawek za pojedyncze procedury. Jednak część świadczeń zostanie z tego mechanizmu wyłączona. Dodatkowo poziom wykorzystania pieniędzy przez lecznice będzie monitorowany (by nie zmniejszały liczby pacjentów i wykonywanych procedur). W ten sposób resort zdrowia chce rozwiać obawy przeciwników sieci, których zdaniem, pacjent w tym systemie stanie się dla lecznic zbędnym ciężarem.

Z procedur, które nawet w przypadku szpitali znajdujących się w sieci, będą opłacane na dotychczasowych zasadach, czyli poza ryczałtem, znajdą się m.in. transplantacyjne, wszczepienie implantów ślimakowych oraz co ważne dla wielu chorych – wysokospecjalistyczne badania, takie jak rezonans magnetyczny, PET i tomografia komputerowa. Postanowiono też uzależnić ryczałt, jaki mają dostać placówki z sieci, od bieżącego wykorzystania przez nie pieniędzy (pierwotnie ryczałt miał być ustalany na cały rok z góry na podstawie tego, ile środków placówka miała od NFZ dwa lata wcześniej).

- Szpitale w sieci, będą odpowiedzialne za pacjentów po wypisaniu ich z lecznicy – będą, w razie takiej potrzeby, zobligowane do zaoferowania pacjentom dodatkowe badania i rehabilitację – mówił w poniedziałek minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Dokładna lista szpitali

Poziom ogólnopolski

Szpital MSWiA w Rzeszowie

Poziom III

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie

Rzeszowskie Centrum Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej

Wojewódzki Szpital w Przemyślu

Szpital Powiatowy w Mielcu

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Sanoku

Poziom II

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

Szpital Specjalistyczny w Jaśle

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Szpital Miejski Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu

Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie,

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie

Szpital św. Rodziny w Rudnej Małej

Poziom I

Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębicy

Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Kolbuszowej

Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Lesku

Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Leżajsku

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Lubaczowie

Centrum Medyczne w Łańcucie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Nisku

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Nowej Dębie

Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Ropczycach

Szpital Pro-Familia w Rzeszowie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Strzyżowie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Ustrzykach Dolnych

Szpitale onkologiczne

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 Podkarpackie Centrum Onkologii w Rzeszowie

Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie

Szpitale pulmunologiczne

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” w Górnie

Anna Moraniec