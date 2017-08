Znani filmowcy będą kręcić filmy na Podkarpaciu

RZESZÓW, PODKARPACIE. Popularni artyści filmowi otrzymali dofinansowanie na filmy. Podstawowym warunkiem otrzymania pieniędzy było powiązanie produkcji z naszym regionem.

Znani filmowcy pojawią ze swoimi produkcjami na terenie naszego województwa. Niektóre sceny filmu „Eter” Krzysztofa Zanussiego i „Zimna Wojna” realizowana przez Pawła Pawlikowskiego będą kręcone na Podkarpaciu.

W ostatnich dniach lipca został rozstrzygnięty konkurs na wspieranie twórczości filmowej. Konkurs był realizowany w ramach I edycji Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego. Do konkursu zgłoszono 16 wniosków. Większość z nich to projekty filmów fabularnych, ale znajdują się tam też pomysły na filmy dokumentalne. Po przeanalizowaniu wszystkich nadesłanych scenariuszy ostatecznie wyłoniono cztery projekty, wśród których znalazły się też scenariusze opracowane przez znanych polskich artystów filmowych: Krzysztofa Zanussiego i Pawła Pawlikowskiego. Zwycięskie produkcje będą wspierane finansowo przez Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy, który przeznaczył 600 tysięcy złotych na ten cel. – Obecnie negocjujemy jeszcze z filmowcami, w jaki sposób poszczególne produkcje będą wspierane, ponieważ podana kwota sześciuset tysięcy złotych będzie rozdzielona między cztery wyłonione w konkursie scenariusze – mówi Marta Kraus z Biura Podkarpackiej Komisji Filmowej.

Podstawowym warunkiem otrzymania pieniędzy było powiązanie produkcji z Podkarpaciem. Związek ten mógł mieć charakter biznesowy, czyli w projekcie muszą brać udział firmy i specjaliści z regionu. Głównie jednak chodzi o to, by przynajmniej niektóre sceny filmu rozgrywały się na terenie Podkarpacia lub Rzeszowa. Zgodnie z warunkami konkursu, wyłonieni producenci poszczególnych filmów będą musieli wydać otrzymane pieniądze do końca roku.

dw