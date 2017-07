Żołnierz zabił żonę w wypadku, bo chciała odejść?

KOSINA. 34-letni Marcin Ś., mąż 24-letniej ofiary, usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Dochodziła godz. 20, gdy jadące w stronę Przeworska audi na prostym odcinku drogi w Kosinie zjechało nagle na przeciwległy pas i z impetem uderzyło w jadącego z naprzeciwka opla. Audi dachowało. Kierowca – 34-letni Marcin Ś. z Gorliczyzny w pow. przeworskim z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Jego żona – 24-letnia Edyta zginęła na miejscu. Zaczęły pojawiać się głosy, że śmierć 24-latki mogła nie być przypadkowa, tylko Marcin Ś. mógł doprowadzić do wypadku celowo, bo kobieta chciała zakończyć małżeństwo…

Marcin i Edyta byli małżeństwem z 5-letnim stażem. On zawodowy żołnierz, ona również związana z wojskiem. Małżeńska sielanka nie trwała jednak długo. 24-latka postanowiła odejść. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, Marcin Ś. nie mógł pogodzić się z wyborem kobiety. Próbował ratować małżeństwo. Ostatnią deską ratunku dla związku miała być kolacja w jednej z restauracji w Rzeszowie, na którą zaprosił małżonkę 19 czerwca. Chciał zacząć od nowa, przekonać ją, by nie odchodziła. Dla 24-latki kolacja miała być jednak pożegnalną. W jej trakcie miała powiedzieć mężowi, że to już definitywny koniec…

Przeczytaj pełny tekst artykułu w papierowym wydaniu Super Nowości.

Katarzyna Szczyrek