Żonobójca stanął przed sądem

TARNOBRZEG. Mariusz K. w noc sylwestrową zabił 42-letnią żonę. Za ścianą spała… 8-letnia córka małżeństwa.

Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu ruszył proces 44-letniego Mariusza K. z Kiełkowa koło Mielca, którego prokuratura oskarżyła o zabójstwo żony Moniki. Do tragedii doszło w noc sylwestrową po rodzinnej imprezie. 42-latka zginęła od ciosów nożem. Osierociła dwie córki.

Dramat, który wstrząsną regionem był jedną z pierwszych wiadomości, jaka obiegła Podkarpacie w tym roku. Do tragedii doszło między 1 a 2 w nocy 1 stycznia po skończonej imprezie w jednym z domów w Kiełkowie koło Mielca.

Przebieg feralnej imprezy relacjonował w środę, 11 października, przed sądem szwagier zamordowanej kobiety. Uczestniczył w rodzinnym spotkaniu i dobrze pamięta jej przebieg, bo nie pił alkoholu.

Był wyjątkowo milutki

- To była rodzinna impreza. Szwagier był tego dnia wyjątkowo milutki, jak nie on, po prostu do rany przyłóż. Nieraz podczas takich spotkań wdawał się w kłótnie, miał różne pretensje, bywało nieprzyjemnie. Tym razem był zupełnie inny. Zachowywał się elegancko przy stole, ale faktem jest, że gdy zszedłem z nim do kotłowni na papierosa, to powiedział mi o Monice, „że zabije k… jak się dowie, że go zdradza”. Po powrocie na górę, znów był miły dla wszystkich – mówił przed sądem 47-letni świadek.

Sylwester u rodziny K. skończył się około 1 w nocy. Szwagier ofiary pamięta, że wychodząc zwrócił się jeszcze do oskarżonego, który siedział na narożniku obok śpiącej 8-letniej córki.

- Pożyczyłem mu „szczęśliwego Nowego Roku” i wyszedłem. Do domu mieliśmy 7 km, więc za kilka minut byliśmy w domu. Zawsze czytam synowi przed snem i mimo późnej pory wtedy też zacząłem czytać i słyszałem, że dzwoni mi telefon. Myślałem, że to sąsiad chce jeszcze poimprezować i nie odbierałem. Wtedy do żony przyszła wiadomość od Moniki, że Mariusz chce ją pobić i żebym przyjechał jej na pomoc. Wsiadłem w samochód i pojechałem – mówił mężczyzna.

mrok