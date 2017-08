Zostań SuperW!

PODKARPACIE. W regionie potrzeba 500 wolontariuszy do Szlachetnej Paczki i 150 do Akademii Przyszłości.

To od wolontariuszy zależy, jak wiele potrzebujących rodzin i dzieci w regionie otrzyma mądrą pomoc. To oni docierają do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji i określają, jaki rodzaj pomocy będzie dla nich mądrą pomocą. Wchodzą do świata biedy – tam, gdzie inni nie chcą, albo boją się wejść. SuperW Paczki łączą potrzebujących z darczyńcami. To wyzwanie okazuje się bardzo satysfakcjonujące, bo aż 79 proc. z nich uważa, że Paczka to najważniejsze wydarzenie w ich życiu.

Poszukiwane są osoby aktywne i odpowiedzialne, które chcą się angażować społecznie – wiek nie ma znaczenia. Kandydaci mogą się zgłaszać do września. Warto się jednak pośpieszyć. Kolejność zgłoszeń ma znaczenie. By zostać wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI lub AKADEMII PRZYSZŁOŚCI wystarczy wejść na stronę www.superw.pl i wypełnić krótki, intuicyjny formularz zgłoszeniowy. Następne kroki to rozmowa i jednodniowe wdrożenie.

SZLACHETNA PACZKA i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to znane, ogólnopolskie wolontariaty organizowane przez Stowarzyszenie WIOSNA. Pomysłodawcą projektów jest ks. Jacek Stryczek. – Do pomagania i wolontariatu podchodzimy kompleksowo – mówi. – Bo wolontariat w Paczce i Akademii nie jest poświęcaniem się, tylko rozwijaniem siebie. To jest taki wolontariat jak Harvard – kiedy go skończysz, jesteś już innym człowiekiem. Liczy się to, czego się nauczyłeś, jak się rozwinąłeś i jakich poznałeś ludzi.

Dzięki pracy wolontariuszy SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI w ubiegłorocznej edycji SZLACHETNEJ PACZKI w całej Polsce pomoc otrzymało blisko 19 tysięcy rodzin i ponad 2000 dzieci w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI.

am